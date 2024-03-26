Обязанности:
- Координировать проектный поток компании со стороны снабжения
- Отвечать за весь процесс по размещению заказов к поставщикам и осуществлять контроль параметров планирования по закреплённым за работником категориям товаров в 1С
- Контролировать ключевые показатели эффективности (уровень логистического сервиса; вызванных проектами):
- анализировать причины несоответствия целевым показателям;
- принимать решения о необходимом взаимодействии с поставщиками или внутренними подразделениями компании;
- осуществлять действия по улучшению ключевых показателей
- Тесное сотрудничество с отделом маркетинга, центром поддержки клиентов, лидерами проектов, отделом планирования спроса
- Иные задачи, входящие в периметр специалиста
Требования:
- Аналитические способности, Excel, ВПР, сводные таблицы, Power Query или SQL (как преимущество). Умение работать с большими массивами данных
- Навыки грамотной письменной и устной коммуникации с поставщиками и заинтересованными лицами
- Умение расставлять приоритеты, работать в режиме многозадачности
- Опыт работы в 1С
- Опыт работы с китайскими поставщиками
- Английский не ниже В1
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией);
- Гибридный формат работы (home office/office);
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.