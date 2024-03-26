Обязанности:

  • Координировать проектный поток компании со стороны снабжения
  • Отвечать за весь процесс по размещению заказов к поставщикам и осуществлять контроль параметров планирования по закреплённым за работником категориям товаров в 1С
  • Контролировать ключевые показатели эффективности (уровень логистического сервиса; вызванных проектами):
    • анализировать причины несоответствия целевым показателям;
    • принимать решения о необходимом взаимодействии с поставщиками или внутренними подразделениями компании;
    • осуществлять действия по улучшению ключевых показателей
  • Тесное сотрудничество с отделом маркетинга, центром поддержки клиентов, лидерами проектов, отделом планирования спроса
  • Иные задачи, входящие в периметр специалиста

Требования:

  • Аналитические способности, Excel, ВПР, сводные таблицы, Power Query или SQL (как преимущество). Умение работать с большими массивами данных
  • Навыки грамотной письменной и устной коммуникации с поставщиками и заинтересованными лицами
  • Умение расставлять приоритеты, работать в режиме многозадачности
  • Опыт работы в 1С
  • Опыт работы с китайскими поставщиками
  • Английский не ниже В1

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией);
  • Гибридный формат работы (home office/office);
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Москва ,
От 1 года до 3 лет
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