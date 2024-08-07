Обязанности
- Помощь в управлении товарными запасами, их ликвидностью, координация процесса запуска новых продуктов (части снабжения и спроса)
- Взаимодействие с сотрудниками отдела, функциями бизнеса, финансовым департаментом, финансовыми бизнес-партнерами, контролирующими подразделениями с целью оказания помощи в отслеживании и управлении товарными запасами и связанными с ними показателями
- Оказывать поддержку руководителю отдела и департамента во всех соответствующих аспектах работы с товарными запасами, с целью улучшения финансовых результатов
- Обработка отчетов и результатов по управлению товарными запасами, при необходимости их подготовка или усовершенствование
- Управление ежедневным, еженедельным, ежемесячным анализом, подготовка анализа по запросу
- Проработка с командами бизнеса плана улучшению и оптимизации товарных запасов, а также действий по повышении ликвидности товарного запаса (на ежемесячной основе)
Требования
- Опыт аналогичной работы 3+лет
- Аналитика (опыт работы в Эксель обязательно) и BI (приветствуется)
- Знание и понимание процессов планирования и снабжения
- Понимание роли и влияния товарного запаса на финансовые показатели компании
- Отличные коммуникативные навыки
- Опыт создания презентаций (работа в PowerPoint)
- Знание 1С является преимуществом
- Умение простым языком пояснить результаты анализа
- Командный игрок с коммерческим мышлением, динамичный, проактивный, готовый к сотрудничеству, любознательный и открытый
- Цифровое мышление с акцентом на стандартизацию/автоматизацию/упрощение процессов
Условия
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании