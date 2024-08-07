Обязанности

  • Помощь в управлении товарными запасами, их ликвидностью, координация процесса запуска новых продуктов (части снабжения и спроса)
  • Взаимодействие с сотрудниками отдела, функциями бизнеса, финансовым департаментом, финансовыми бизнес-партнерами, контролирующими подразделениями с целью оказания помощи в отслеживании и управлении товарными запасами и связанными с ними показателями
  • Оказывать поддержку руководителю отдела и департамента во всех соответствующих аспектах работы с товарными запасами, с целью улучшения финансовых результатов
  • Обработка отчетов и результатов по управлению товарными запасами, при необходимости их подготовка или усовершенствование
  • Управление ежедневным, еженедельным, ежемесячным анализом, подготовка анализа по запросу
  • Проработка с командами бизнеса плана улучшению и оптимизации товарных запасов, а также действий по повышении ликвидности товарного запаса (на ежемесячной основе)

Требования

  • Опыт аналогичной работы 3+лет
  • Аналитика (опыт работы в Эксель обязательно) и BI (приветствуется)
  • Знание и понимание процессов планирования и снабжения
  • Понимание роли и влияния товарного запаса на финансовые показатели компании
  • Отличные коммуникативные навыки
  • Опыт создания презентаций (работа в PowerPoint)
  • Знание 1С является преимуществом
  • Умение простым языком пояснить результаты анализа
  • Командный игрок с коммерческим мышлением, динамичный, проактивный, готовый к сотрудничеству, любознательный и открытый
  • Цифровое мышление с акцентом на стандартизацию/автоматизацию/упрощение процессов

Условия

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
От 3 до 6 лет
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