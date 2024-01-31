О компании Карьера Вакансии Специалист по подготовке тендерной и коммерческой документации

Обязанности

  • Мониторит информацию на закупочных (b2b) площадках заказчиков, определенных командой;
  • По заданным параметрам и\или с помощью других членов команды выявляет важные для команды лоты и ставит в известность руководителя \ ответственного для принятия решения об участии;
  • Собирает документы для участия в конкурсах, тендерах. На основании собранных документов формирует требуемые пакеты документации и загружает их на соответствующую цифровую площадку;
  • Отслеживает обратную связь по загруженным документам. Отвечает владельцам площадки на возникающие по документации вопросы;
  • Выполняет разовые административные поручения руководителя по контролю за реализацией выигранных проектов.


Требования

  • Компьютерная грамотность (MS Office – продвинутый пользователь);
  • Внимание к деталям;
  • Навыки эффективной организация информации \ документооборота;
  • Навыки коммуникации в рамках указанных задач;
  • Желание развиваться в большой компании.


Условия

  • Оформление в соответствии с ТК РФ (по договору аутсорсинга);
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Москва ,
От 1 года до 3 лет