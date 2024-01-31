Обязанности
- Мониторит информацию на закупочных (b2b) площадках заказчиков, определенных командой;
- По заданным параметрам и\или с помощью других членов команды выявляет важные для команды лоты и ставит в известность руководителя \ ответственного для принятия решения об участии;
- Собирает документы для участия в конкурсах, тендерах. На основании собранных документов формирует требуемые пакеты документации и загружает их на соответствующую цифровую площадку;
- Отслеживает обратную связь по загруженным документам. Отвечает владельцам площадки на возникающие по документации вопросы;
- Выполняет разовые административные поручения руководителя по контролю за реализацией выигранных проектов.
Требования
- Компьютерная грамотность (MS Office – продвинутый пользователь);
- Внимание к деталям;
- Навыки эффективной организация информации \ документооборота;
- Навыки коммуникации в рамках указанных задач;
- Желание развиваться в большой компании.
Условия
- Оформление в соответствии с ТК РФ (по договору аутсорсинга);
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.