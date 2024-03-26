Обязанности:
- Работа в шоуруме Артплей (м. Курская). График с 10.00-19.00 (или 11.00-20.00). Пять раз в неделю: вт, ср, чт, пт, сб (или вс).
- Консультация клиентов по ассортименту,
- Организация и проведение продуктовых презентаций для клиентов,
- Поддержание шоурума и продукции в соответствии с требованиями: выкладывать товар, поддерживать чистоту и порядок.
Требования:
- Высшее образование или учащийся ВУЗа,
- Опыт или образование в электротехнической сфере,
- Навыки проведения презентации,
- Грамотная речь,
- Аккуратный внешний вид,
- Быстрая обучаемость, открытость, ответственность
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ (срочный ТД на 1 год)
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании