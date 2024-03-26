О компании Карьера Вакансии Специалист по продвижению продукции

Обязанности:

  • Работа в шоуруме Артплей (м. Курская). График с 10.00-19.00 (или 11.00-20.00). Пять раз в неделю: вт, ср, чт, пт, сб (или вс).
  • Консультация клиентов по ассортименту,
  • Организация и проведение продуктовых презентаций для клиентов,
  • Поддержание шоурума и продукции в соответствии с требованиями: выкладывать товар, поддерживать чистоту и порядок.

Требования:

  • Высшее образование или учащийся ВУЗа,
  • Опыт или образование в электротехнической сфере,
  • Навыки проведения презентации,
  • Грамотная речь,
  • Аккуратный внешний вид,
  • Быстрая обучаемость, открытость, ответственность

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ (срочный ТД на 1 год)
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
От 1 года до 3 лет