Обязанности:

  • Лидирование создания продуктового и брендированного контента для продавцов маркетплейсов и онлайн дилеров
  • Проведение промо-кампаний на маркет-плейсах и собственных площадках онлайн-дилеров
  • Работа с аналитическими системами, отслеживающими динамику рынка маркетплейсов и проведение акивностей через эти системы, в том числе сторонние сервисы и личные кабинеты на маркетплейсах, собственная система сбора рекламной аналитики
  • Распределение выделенного годового бюджета для продвижение бренда у онлайн-дилеров на активности и отслеживание их эффективности
  • Аккаунты: продавцы на Озон, Вайлдбериз, ЯндексМаркет, Сбермегамаркет, онлайн магазины электротехники. Всего до 20 аккаунтов.

Требования:

  • Наличие предыдущего опыта работы с онлайн продажами обязательно
  • Знание инструментов digital marketing и умение отслеживать их эффективность
  • Умение работать с excel
  • Отличные коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать долгосрочные деловые взаимоотношения, желание общаться с людьми
  • Обязательность в соблюдении достигнутых договоренностей и сроках реализации
  • Креативность
  • Восприимчивость к инновациям и гибкий подход
  • Навыки планирования и самоорганизации
  • Работа в команде
  • Образование в сфере маркетинга приветствуется.​​​​​
Москва ,
От 1 года до 3 лет
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