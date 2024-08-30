Обязанности:
- Лидирование создания продуктового и брендированного контента для продавцов маркетплейсов и онлайн дилеров
- Проведение промо-кампаний на маркет-плейсах и собственных площадках онлайн-дилеров
- Работа с аналитическими системами, отслеживающими динамику рынка маркетплейсов и проведение акивностей через эти системы, в том числе сторонние сервисы и личные кабинеты на маркетплейсах, собственная система сбора рекламной аналитики
- Распределение выделенного годового бюджета для продвижение бренда у онлайн-дилеров на активности и отслеживание их эффективности
- Аккаунты: продавцы на Озон, Вайлдбериз, ЯндексМаркет, Сбермегамаркет, онлайн магазины электротехники. Всего до 20 аккаунтов.
Требования:
- Наличие предыдущего опыта работы с онлайн продажами обязательно
- Знание инструментов digital marketing и умение отслеживать их эффективность
- Умение работать с excel
- Отличные коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать долгосрочные деловые взаимоотношения, желание общаться с людьми
- Обязательность в соблюдении достигнутых договоренностей и сроках реализации
- Креативность
- Восприимчивость к инновациям и гибкий подход
- Навыки планирования и самоорганизации
- Работа в команде
- Образование в сфере маркетинга приветствуется.