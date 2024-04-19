В связи со стартом проекта по разработке обновленного сайта www.dekraft.ru, открывается вакансия «Специалист по цифровым инструментам».

Обязанности:

Управлением контентом для нового сайта (тексты, фото, видео): создание, актуализация через панель администратора;

Внесение изменений, доработка, оптимизация контентных страниц и лэндингов при взаимодействии с разработчиком, в т.ч. постановка ТЗ разработчикам, дизайнерам, копирайтерам и т.д.;

Заведение новых, редактирование и корректировка существующих референсов, продуктовых категорий, линеек, фильтров и т.д. в соответствии с данными БД API PCSP;

Постоянный и непрерывный мониторинг сайта на предмет отсутствия неактуальной/устаревшей информации;

Участие в разработке и актуализации цифровых инструментов (конфигураторы оборудования и др.);

Маркетинг и продвижение цифровых продуктов (взаимодействие с отделом цифрового маркетинга);

Работа с контентом брендзон Dekraft на Озон, Яндекс.Маркет, а также брендзон партнеров в кооперации с департаментом электронной коммерции;

Генерация идей для улучшения пользовательского опыта;

SMM - в перспективе как доп. задача;

SMM - в перспективе как доп. задача; Другие задачи в рамках данного направления.



Требования:

Опыт работы с базами данных (на примере API PCSP);

Опыт редактирования/управления контентом страниц через панели администратора;

Навыки копирайта и работы с текстом будут преимуществом;

Проактивный системный подход, ответственность за результат, коммуникабельность.



Условия: