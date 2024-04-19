О компании Карьера Вакансии Специалист по цифровым инструментам

В связи со стартом проекта по разработке обновленного сайта www.dekraft.ru, открывается вакансия «Специалист по цифровым инструментам».

Обязанности:

  • Управлением контентом для нового сайта (тексты, фото, видео): создание, актуализация через панель администратора;
  • Внесение изменений, доработка, оптимизация контентных страниц и лэндингов при взаимодействии с разработчиком, в т.ч. постановка ТЗ разработчикам, дизайнерам, копирайтерам и т.д.;
  • Заведение новых, редактирование и корректировка существующих референсов, продуктовых категорий, линеек, фильтров и т.д. в соответствии с данными БД API PCSP;
  • Постоянный и непрерывный мониторинг сайта на предмет отсутствия неактуальной/устаревшей информации;
  • Участие в разработке и актуализации цифровых инструментов (конфигураторы оборудования и др.);
  • Маркетинг и продвижение цифровых продуктов (взаимодействие с отделом цифрового маркетинга);
  • Работа с контентом брендзон Dekraft на Озон, Яндекс.Маркет, а также брендзон партнеров в кооперации с департаментом электронной коммерции;
  • Генерация идей для улучшения пользовательского опыта;
    SMM - в перспективе как доп. задача;
  • Другие задачи в рамках данного направления.


Требования:

  • Опыт работы с базами данных (на примере API PCSP);
  • Опыт редактирования/управления контентом страниц через панели администратора;
  • Навыки копирайта и работы с текстом будут преимуществом;
  • Проактивный системный подход, ответственность за результат, коммуникабельность.


Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Москва ,
От 1 года до 3 лет