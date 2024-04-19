В связи со стартом проекта по разработке обновленного сайта www.dekraft.ru, открывается вакансия «Специалист по цифровым инструментам».
Обязанности:
- Управлением контентом для нового сайта (тексты, фото, видео): создание, актуализация через панель администратора;
- Внесение изменений, доработка, оптимизация контентных страниц и лэндингов при взаимодействии с разработчиком, в т.ч. постановка ТЗ разработчикам, дизайнерам, копирайтерам и т.д.;
- Заведение новых, редактирование и корректировка существующих референсов, продуктовых категорий, линеек, фильтров и т.д. в соответствии с данными БД API PCSP;
- Постоянный и непрерывный мониторинг сайта на предмет отсутствия неактуальной/устаревшей информации;
- Участие в разработке и актуализации цифровых инструментов (конфигураторы оборудования и др.);
- Маркетинг и продвижение цифровых продуктов (взаимодействие с отделом цифрового маркетинга);
- Работа с контентом брендзон Dekraft на Озон, Яндекс.Маркет, а также брендзон партнеров в кооперации с департаментом электронной коммерции;
- Генерация идей для улучшения пользовательского опыта;
SMM - в перспективе как доп. задача;
- Другие задачи в рамках данного направления.
Требования:
- Опыт работы с базами данных (на примере API PCSP);
- Опыт редактирования/управления контентом страниц через панели администратора;
- Навыки копирайта и работы с текстом будут преимуществом;
- Проактивный системный подход, ответственность за результат, коммуникабельность.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.