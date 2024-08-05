Специалист по управлению данными - является функцией Data Governance в компании.

Единое окно для бизнеса и ИТ по процессам ведения, обеспечения качества, хранения, обмена и использования данных.

Зона ответственности: данные сотрудников, персональные данные, конфиденциальная информация.

Делает жизнь бизнеса проще с точки зрения адаптации цифровых инструментов в отчетности, аналитике и проверке гипотез.

Обязанности:

Помогает бизнесу и Digital понять, какие данные есть в компании, как с ними работать, как решать задачи эффективнее.

Управляет объектами данных от систем-источников до конечных систем.

Выстраивает процессы управления данными с бизнесом и ИТ, отвечает за качество, интеграции, архитектуру, атрибуты, справочники и наличие документации.

Формирует и обеспечивает выполнение задач по поставке, качеству, визуализации данных в рамках бизнес-процессов и ИТ-проектов.

Определяет потребности и организовывает привлечение ресурсов для задач управления данными

Активно участвует в реинжиниринге бизнес-процессов по запросу стейкхолдеров и ИТ



Требования:

Не менее 3 лет соответствующего опыта

Умение выстраивать бизнес-процессы, общаться с бизнесом, описывать процессы просто и логично

Понимание стека ИТ технологий и инструментов для управления данными

SQL (знание группы SELECT)

Понимание принципов построения моделей данных, визуализации данных и корпоративных хранилищ

Умение наглядно представлять важную информацию и делать выводы, основываясь на цифрах

Знание методологии работы с данными (DMBOK) - как преимущество

Power BI и аналоги - как преимущество

Языки программирования - как преимущество

Опыт обеспечения безопасности персональных данных - как преимущество



Условия: