Специалист по управлению данными - является функцией Data Governance в компании.
Единое окно для бизнеса и ИТ по процессам ведения, обеспечения качества, хранения, обмена и использования данных.
Зона ответственности: данные сотрудников, персональные данные, конфиденциальная информация.
Делает жизнь бизнеса проще с точки зрения адаптации цифровых инструментов в отчетности, аналитике и проверке гипотез.
Обязанности:
- Помогает бизнесу и Digital понять, какие данные есть в компании, как с ними работать, как решать задачи эффективнее.
- Управляет объектами данных от систем-источников до конечных систем.
- Выстраивает процессы управления данными с бизнесом и ИТ, отвечает за качество, интеграции, архитектуру, атрибуты, справочники и наличие документации.
- Формирует и обеспечивает выполнение задач по поставке, качеству, визуализации данных в рамках бизнес-процессов и ИТ-проектов.
- Определяет потребности и организовывает привлечение ресурсов для задач управления данными
- Активно участвует в реинжиниринге бизнес-процессов по запросу стейкхолдеров и ИТ
Требования:
- Не менее 3 лет соответствующего опыта
- Умение выстраивать бизнес-процессы, общаться с бизнесом, описывать процессы просто и логично
- Понимание стека ИТ технологий и инструментов для управления данными
- SQL (знание группы SELECT)
- Понимание принципов построения моделей данных, визуализации данных и корпоративных хранилищ
- Умение наглядно представлять важную информацию и делать выводы, основываясь на цифрах
- Знание методологии работы с данными (DMBOK) - как преимущество
- Power BI и аналоги - как преимущество
- Языки программирования - как преимущество
- Опыт обеспечения безопасности персональных данных - как преимущество
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.