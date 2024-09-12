Обязанности:

  • Ведение закупочной деятельности, включая международные проекты
  • Категорийные стратегии и развитие поставщиков
  • Проведение анализа рынка
  • Расчет себестоимости закупаемых товаров
  • Проведение переговоров

Требования:

  • Высшее образование
  • Знание перспектив и трендов отрасли, опыт работы от 3 лет
  • Уверенное владение английским языком
  • Знание и понимание процессов ведения закупочной деятельности, знание закупочного процесса P2P
  • Умение проведения переговоров, включая иностранных контрагентов
  • Умение осуществить экономического расчёт (ROI)
  • Опыт ведения закупочной деятельности, включая международные проекты
  • Умение управлять проектами
  • Системное мышление, организованность
  • Отличные аналитические способности, коммуникативные навыки

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
Более 6 лет
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