Обязанности:
- Ведение закупочной деятельности, включая международные проекты
- Категорийные стратегии и развитие поставщиков
- Проведение анализа рынка
- Расчет себестоимости закупаемых товаров
- Проведение переговоров
Требования:
- Высшее образование
- Знание перспектив и трендов отрасли, опыт работы от 3 лет
- Уверенное владение английским языком
- Знание и понимание процессов ведения закупочной деятельности, знание закупочного процесса P2P
- Умение проведения переговоров, включая иностранных контрагентов
- Умение осуществить экономического расчёт (ROI)
- Опыт ведения закупочной деятельности, включая международные проекты
- Умение управлять проектами
- Системное мышление, организованность
- Отличные аналитические способности, коммуникативные навыки
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании