Обязанности:
- Работа с порталом заявок ITSM.
- Соблюдение SLA, KPI по выполнению заявок.
- INC/REQ время решения 8часов-83%,
- INC/REQ время решения 72часа-96%;
- Запрос "Новичок" 8 часов-95%
- Поддерживать уровень удовлетворённости пользователей более 90%
- Координация и взаимодействие со сторонними партнерами в случае, если их вмешательство требуется для решения инцидентов или проблем.
- Обеспечение поддержки для обработки запросов технических задач на инфраструктурном оборудовании и под контролем группы удаленного администрирования.
- Взаимодействия с сотрудниками других структурных подразделений организации, в том числе руководителями проектов, сотрудниками финансово-экономического отдела, юридического отдела, отдела системного администрирования, бухгалтерии, склада, логистики и прочих отделов
- Развертывание несетевых принтеров, устройств хранения, системы для видеоконференций и различных периферийных устройств и управления ими.
- Техническая поддержка специальных мероприятий, таких как ежегодные собрания, заседания Совета директоров, учебные занятия, как для внутренних, так и для внешних конечных пользователей.
- Обеспечение работы офисного ИТ оборудования.
- Осуществление «мелкого» ремонта (если возможно).
- Введение и контроль IT-активов компании в системе ITSM.
- Отслеживание критических инцидентов (P1 и P2) и информирование конечных пользователей.
- Написание инструкций для конечных пользователей и коллег, ведение базы знаний.
- Тренинги для конечных пользователей (например, для новых сотрудников).
- Защита интересов Компании на всех уровнях. Соблюдение Кодекса Деловой Этики, информирование руководства о всех фактах его нарушения.
- Внедрять лучшие практики ITIL
- Вовлеченности в процесс обновления оборудования для сотрудников
- Вовлеченность в тестирования продуктов ИТ для конечных пользователей
Требования:
- Опыт работы в службе технической поддержки от 3х лет (как преимущество, опыт работы в крупных международных компаниях);
- Знания аппаратной архитектуры современных персональных компьютеров, понимания работы серверов, активного сетевого оборудования;
- Знания Windows 10 на уровне администратора и MS Office 2019/365 на уровне опытного пользователя;
- Знания порядка оформления документации;
- Понимание принципов построения и функционирования локально-вычислительной сети;
- Навыки диагностики аппаратных проблем (ПК, ноутбуки, принтеры и т.д.);
- Методология ITIL и навыки использования инструментов ServiceNow\SimpleOne приветствуются;
- Написание инструкций, ведение базы знаний;
- Опыт работы с SCCM\Intune MDM, как преимущество
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.