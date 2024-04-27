О компании Карьера Вакансии Специалист технической поддержки

Обязанности:

  • Работа с порталом заявок ITSM.
  • Соблюдение SLA, KPI по выполнению заявок.
    • INC/REQ время решения 8часов-83%,
    • INC/REQ время решения 72часа-96%;
    • Запрос "Новичок" 8 часов-95%
  • Поддерживать уровень удовлетворённости пользователей более 90%
  • Координация и взаимодействие со сторонними партнерами в случае, если их вмешательство требуется для решения инцидентов или проблем.
  • Обеспечение поддержки для обработки запросов технических задач на инфраструктурном оборудовании и под контролем группы удаленного администрирования.
  • Взаимодействия с сотрудниками других структурных подразделений организации, в том числе руководителями проектов, сотрудниками финансово-экономического отдела, юридического отдела, отдела системного администрирования, бухгалтерии, склада, логистики и прочих отделов
  • Развертывание несетевых принтеров, устройств хранения, системы для видеоконференций и различных периферийных устройств и управления ими.
  • Техническая поддержка специальных мероприятий, таких как ежегодные собрания, заседания Совета директоров, учебные занятия, как для внутренних, так и для внешних конечных пользователей.
  • Обеспечение работы офисного ИТ оборудования.
  • Осуществление «мелкого» ремонта (если возможно).
  • Введение и контроль IT-активов компании в системе ITSM.
  • Отслеживание критических инцидентов (P1 и P2) и информирование конечных пользователей.
  • Написание инструкций для конечных пользователей и коллег, ведение базы знаний.
  • Тренинги для конечных пользователей (например, для новых сотрудников).
  • Защита интересов Компании на всех уровнях. Соблюдение Кодекса Деловой Этики, информирование руководства о всех фактах его нарушения.
  • Внедрять лучшие практики ITIL
  • Вовлеченности в процесс обновления оборудования для сотрудников
  • Вовлеченность в тестирования продуктов ИТ для конечных пользователей


Требования:

  • Опыт работы в службе технической поддержки от 3х лет (как преимущество, опыт работы в крупных международных компаниях);
  • Знания аппаратной архитектуры современных персональных компьютеров, понимания работы серверов, активного сетевого оборудования;
  • Знания Windows 10 на уровне администратора и MS Office 2019/365 на уровне опытного пользователя;
  • Знания порядка оформления документации;
  • Понимание принципов построения и функционирования локально-вычислительной сети;
  • Навыки диагностики аппаратных проблем (ПК, ноутбуки, принтеры и т.д.);
  • Методология ITIL и навыки использования инструментов ServiceNow\SimpleOne приветствуются;
  • Написание инструкций, ведение базы знаний;
  • Опыт работы с SCCM\Intune MDM, как преимущество

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 1 года до 3 лет