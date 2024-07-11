Обязанности:
- Работа с порталом заявок ITSM.
- Соблюдение SLA, KPI по выполнению заявок.
- Поддерживать уровень удовлетворённости пользователей
- Координация и взаимодействие со сторонними партнерами в случае, если их вмешательство требуется для решения инцидентов или проблем.
- Взаимодействия с сотрудниками других структурных подразделений организации,
- Развертывание несетевых принтеров, устройств хранения, системы для видеоконференций и различных периферийных устройств и управления ими.
- Обеспечение работы офисного ИТ оборудования.
- Осуществление «мелкого» ремонта (если возможно).
- Введение и контроль IT-активов компании в системе ITSM.
- Выполнение других поручений и заданий руководителя в соответствии с производственной необходимостью.
Требования:
- Опыт работы в службе технической поддержки от 3х лет (как преимущество, опыт работы в крупных международных компаниях);
- Знания аппаратной архитектуры современных персональных компьютеров, понимания работы серверов, активного сетевого оборудования;
- Знания Windows 10 на уровне администратора и MS Office 2019/365 на уровне опытного пользователя;
- Знания порядка оформления документации;
- Понимание принципов построения и функционирования локально-вычислительной сети;
- Навыки диагностики аппаратных проблем (ПК, ноутбуки, принтеры и т.д.);
- Методология ITIL и навыки использования инструментов ServiceNow\SimpleOne приветствуются;
- Написание инструкций, ведение базы знаний;
- Опыт работы с SCCM\Intune MDM, как преимущество.
Условия:
- Место работы: Козьмодемьянск, улица Быстрова, 1, завод Потенциал
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании