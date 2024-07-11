Обязанности:

  • Работа с порталом заявок ITSM.
  • Соблюдение SLA, KPI по выполнению заявок.
  • Поддерживать уровень удовлетворённости пользователей
  • Координация и взаимодействие со сторонними партнерами в случае, если их вмешательство требуется для решения инцидентов или проблем.
  • Взаимодействия с сотрудниками других структурных подразделений организации,
  • Развертывание несетевых принтеров, устройств хранения, системы для видеоконференций и различных периферийных устройств и управления ими.
  • Обеспечение работы офисного ИТ оборудования.
  • Осуществление «мелкого» ремонта (если возможно).
  • Введение и контроль IT-активов компании в системе ITSM.
  • Выполнение других поручений и заданий руководителя в соответствии с производственной необходимостью.

Требования:

  • Опыт работы в службе технической поддержки от 3х лет (как преимущество, опыт работы в крупных международных компаниях);
  • Знания аппаратной архитектуры современных персональных компьютеров, понимания работы серверов, активного сетевого оборудования;
  • Знания Windows 10 на уровне администратора и MS Office 2019/365 на уровне опытного пользователя;
  • Знания порядка оформления документации;
  • Понимание принципов построения и функционирования локально-вычислительной сети;
  • Навыки диагностики аппаратных проблем (ПК, ноутбуки, принтеры и т.д.);
  • Методология ITIL и навыки использования инструментов ServiceNow\SimpleOne приветствуются;
  • Написание инструкций, ведение базы знаний;
  • Опыт работы с SCCM\Intune MDM, как преимущество.

Условия:

  • Место работы: Козьмодемьянск, улица Быстрова, 1, завод Потенциал
  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Козьмодемьянск ,
От 1 года до 3 лет