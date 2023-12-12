Обязанности

  • Обеспечение работы офисного ИТ оборудования;
  • Техническая поддержка пользователей;
  • Установка, настройка ПК, ноутбука, офисной оргтехники и т.д.;
  • Сопровождение печатного оборудования;
  • Управление активами компании;
  • Написание инструкций, ведение базы знаний;

Требования

  • Опыт работы в службе технической поддержки от 3-ех лет;
  • Знания аппаратной архитектуры современных персональных компьютеров, серверов, активного сетевого оборудования;
  • Знания Windows 10 на уровне администратора и MS Office 2019/365 на уровне опытного пользователя;
  • Понимание принципов построения и функционирования локально-вычислительной сети;
  • Навыки диагностики аппаратных проблем (ПК, ноутбуки, принтеры и т.д.);

Условия

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией;
  • Возможна частичная работа из дома после прохождения испытательного срока (3 мес.);
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу).
Москва ,
От 3 до 6 лет
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