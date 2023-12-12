Обязанности
- Обеспечение работы офисного ИТ оборудования;
- Техническая поддержка пользователей;
- Установка, настройка ПК, ноутбука, офисной оргтехники и т.д.;
- Сопровождение печатного оборудования;
- Управление активами компании;
- Написание инструкций, ведение базы знаний;
Требования
- Опыт работы в службе технической поддержки от 3-ех лет;
- Знания аппаратной архитектуры современных персональных компьютеров, серверов, активного сетевого оборудования;
- Знания Windows 10 на уровне администратора и MS Office 2019/365 на уровне опытного пользователя;
- Понимание принципов построения и функционирования локально-вычислительной сети;
- Навыки диагностики аппаратных проблем (ПК, ноутбуки, принтеры и т.д.);
Условия
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией;
- Возможна частичная работа из дома после прохождения испытательного срока (3 мес.);
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу).