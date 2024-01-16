Обязанности
- Зона ответственности: 3 офиса компании, расположенные в Санкт-Петербурге и области, численность сотрудников от 60 до 250 чел.;
- Обеспечение работы офисного ИТ оборудования;
- Техническая поддержка пользователей;
- Установка и настройка ПК/ноутбуков/офисной оргтехники;
- Сопровождение печатного оборудования;
- Управление активами компании;
- Написание инструкций, ведение базы знаний;
- Работа с порталом заявок ServiceNow/SimpleOne.
Требования
- Опыт работы в службе технической поддержки;
- Знания аппаратной архитектуры современных персональных компьютеров, серверов, активного сетевого оборудования;
- Знания Windows 10 на уровне администратора и MS Office 2019/365 на уровне опытного пользователя;
- Понимание принципов построения и функционирования локально-вычислительной сети;
- Навыки диагностики аппаратных проблем (ПК, ноутбуки, принтеры и т.д.);
- Готовность приезжать в 3 разных офиса компании по мере необходимости.
Условия
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни;
- Возможна частичная работа из дома после прохождения испытательного срока (3 мес.);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу).