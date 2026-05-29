Обязанности:
- Подготовка аналитики и дашбордов по коммерческой эффектинвости компании с оговоренной периодичностью в различных направлениях (продукты, каналы сбыта, направления продаж);
- Подготовка данных для постановки коммерческих целей и расчет коммерческих результатов;
- Внедрение эффективных процессов и инструментов по работе с данными;
- Аналитическая работа по запросам от руководителей отделов продаж, маркетинга.
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт в аналогичной должности от 1 года;
- Желание и умение работать с большими массивами данных;
- Знание инструментов аналитики: Fine BI, Power Query;
- Знание MS Excel на экспертном уровне;
- Опыт кросс-функционального взаимодействия при работе с данными;
- Умение выстраивать конструктивный диалог с внутренним заказчиком;
- Опыт подготовки аналитических презентаций.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании