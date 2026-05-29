Обязанности:

  • Подготовка аналитики и дашбордов по коммерческой эффектинвости компании с оговоренной периодичностью в различных направлениях (продукты, каналы сбыта, направления продаж);
  • Подготовка данных для постановки коммерческих целей и расчет коммерческих результатов;
  • Внедрение эффективных процессов и инструментов по работе с данными;
  • Аналитическая работа по запросам от руководителей отделов продаж, маркетинга.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Опыт в аналогичной должности от 1 года;
  • Желание и умение работать с большими массивами данных;
  • Знание инструментов аналитики: Fine BI, Power Query;
  • Знание MS Excel на экспертном уровне;
  • Опыт кросс-функционального взаимодействия при работе с данными;
  • Умение выстраивать конструктивный диалог с внутренним заказчиком;
  • Опыт подготовки аналитических презентаций.

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
От 1 года до 3 лет
