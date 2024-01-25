О компании Карьера Вакансии Старший аналитик

Обязанности:

  • Участие в создании и реализации коммерческой стратегии
  • Аналитика коммерческой эффективности
  • Анализ и развитие процессов коммерческой эффективности
  • Участие в планировании и разработке мотивационных программ для коммерческих команд
  • Проведение обучений для коммерческих команд

Требования:

  • Высшее образование (математика, экономика, финансы)
  • Опыт работы в аналитике от 3х лет
  • Уверенное владение Excel, Power Query, Power Pivot, SQL.
  • Уметь выстраивать гипотезы, делать выводы на основе данных, умение работать с большим объемом данных
  • Опыт работы с CRM Битрикс24, 1С, FineBI является преимуществом
  • Опыт моделирования и оптимизации бизнес-процессов в коммерческой структуре является преимуществом
  • Критическое мышление и проактивность
  • Умение управлять временем, правильно расставлять приоритеты по задачам
  • Умение работать в команде и самостоятельно


Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в
  • компании
Москва ,
От 3 до 6 лет