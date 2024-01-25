Обязанности:
- Участие в создании и реализации коммерческой стратегии
- Аналитика коммерческой эффективности
- Анализ и развитие процессов коммерческой эффективности
- Участие в планировании и разработке мотивационных программ для коммерческих команд
- Проведение обучений для коммерческих команд
Требования:
- Высшее образование (математика, экономика, финансы)
- Опыт работы в аналитике от 3х лет
- Уверенное владение Excel, Power Query, Power Pivot, SQL.
- Уметь выстраивать гипотезы, делать выводы на основе данных, умение работать с большим объемом данных
- Опыт работы с CRM Битрикс24, 1С, FineBI является преимуществом
- Опыт моделирования и оптимизации бизнес-процессов в коммерческой структуре является преимуществом
- Критическое мышление и проактивность
- Умение управлять временем, правильно расставлять приоритеты по задачам
- Умение работать в команде и самостоятельно
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в
- компании