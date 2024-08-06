В Дирекции по продажам и внешним связям открыта вакансия Старшего менеджера проектных продаж по сегменту: отели и коммерческая недвижимость.

Фокусное направление - отели, а также другие крупные проекты в сегменте коммерческой недвижимости.

Обязанности:

Полный цикл процесса продажи, включая идентификацию проекта, поиск и установление контакта, предписание оборудования в проектную документацию, участие в закупочных процедурах, выход на размещение заказа и продажа сервисных услуг;

В рамках проекта работа со всеми участниками рынка - конечными заказчиками, дизайнерами, подрядчиками, проектировщиками и партнерами;

Продажа всего комплекса продуктов и решений Систэм Электрик, в том числе систем BMS и RMS;

Изучение профильного сегмента рынка, подготовка аналитических материалов и аккаунт планов;

Ведение CRM (Битрикс24);

Работа с коммерческой отчетностью и прогнозированием;

Участие в подготовке маркетинговых материалов (брошюра технических решений для отельеров, альбомы реализованных проектов и пр.);

Участие в проведении мероприятий (выставки и семинары)

Требования:Высшее техническое образование;

Опыт проектных продаж BMS и электрооборудования;

Знание рынка гостиничных услуг

Условия:Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;

Конкурентный уровень дохода;

ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;

Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;

Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;

Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;

Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;

Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;

Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании