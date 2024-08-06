В Дирекции по продажам и внешним связям открыта вакансия Старшего менеджера проектных продаж по сегменту: отели и коммерческая недвижимость.
Фокусное направление - отели, а также другие крупные проекты в сегменте коммерческой недвижимости.
Обязанности:
Полный цикл процесса продажи, включая идентификацию проекта, поиск и установление контакта, предписание оборудования в проектную документацию, участие в закупочных процедурах, выход на размещение заказа и продажа сервисных услуг;
В рамках проекта работа со всеми участниками рынка - конечными заказчиками, дизайнерами, подрядчиками, проектировщиками и партнерами;
Продажа всего комплекса продуктов и решений Систэм Электрик, в том числе систем BMS и RMS;
Изучение профильного сегмента рынка, подготовка аналитических материалов и аккаунт планов;
Ведение CRM (Битрикс24);
Работа с коммерческой отчетностью и прогнозированием;
Участие в подготовке маркетинговых материалов (брошюра технических решений для отельеров, альбомы реализованных проектов и пр.);
Участие в проведении мероприятий (выставки и семинары)
Требования:Высшее техническое образование;
Опыт проектных продаж BMS и электрооборудования;
Знание рынка гостиничных услуг
Условия:Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
Конкурентный уровень дохода;
ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании