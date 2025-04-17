Мы предлагаем:

  • Наставничество и реальные задачи
  • Гибкий график (занятость от 20 часов в неделю), возможность совмещать с учёбой
  • Доступ к внутренним обучающим материалам

Обязанности:

  • Миграция данных между информационными системами
  • Поддержание актуальности и целостности данных
  • Взаимодействие с владельцами продуктов и администраторами
  • Актуализация и структурирование массивов данных
  • Ведение документации

Требования:

  • Знание SQL и Excel/Google Sheets
  • Понимание принципов работы с БД
  • Внимательность, системное мышление
  • Коммуникабельность, готовность учиться
  • Плюсом будет знание Python и опыт работы с API

Условия:

  • Старт карьеры в крупной компании
  • Стажировка на 3 месяца с возможной пролонгацией
  • Оформление по ТК РФ по договору аутсорса
  • Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома
Москва
Без опыта
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