Мы предлагаем:
- Наставничество и реальные задачи
- Гибкий график (занятость от 20 часов в неделю), возможность совмещать с учёбой
- Доступ к внутренним обучающим материалам
Обязанности:
- Миграция данных между информационными системами
- Поддержание актуальности и целостности данных
- Взаимодействие с владельцами продуктов и администраторами
- Актуализация и структурирование массивов данных
- Ведение документации
Требования:
- Знание SQL и Excel/Google Sheets
- Понимание принципов работы с БД
- Внимательность, системное мышление
- Коммуникабельность, готовность учиться
- Плюсом будет знание Python и опыт работы с API
Условия:
- Старт карьеры в крупной компании
- Стажировка на 3 месяца с возможной пролонгацией
- Оформление по ТК РФ по договору аутсорса
- Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома