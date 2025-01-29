Обязанности:

  • Обновление мастер-даты (выгрузка отчетов, заведение артикулов, обновление признаков объектов системы и номенклатуры, единичные запросы по просьбам изменить данные по номенклатуре)
  • Обновление массивов, формирующих историю продаж и прогнозную аккуратность, массива данных о продуктовой пирамиде
  • Проверка ошибок в портфеле клиентского заказа (артикулы, которые невозможно закупить, даты отгрузки на госпраздниках\выходных)
  • Типовая аналитика, выгрузка и рассылка типовых отчетов

Требования:

  • Аккуратность и внимательность
  • Аналитические способности
  • Excel - базовое владение
  • Навыки грамотной письменной и устной коммуникации
  • Умение расставлять приоритеты, работать в режиме многозадачности
  • Желание развиваться в функции логистики

Условия:

  • Старт карьеры в крупной компании
  • Оформление по ТК РФ по договору аутсорса
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Возможность совмещать с учебой
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста
Москва
Без опыта
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