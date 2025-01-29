Обязанности:
- Обновление мастер-даты (выгрузка отчетов, заведение артикулов, обновление признаков объектов системы и номенклатуры, единичные запросы по просьбам изменить данные по номенклатуре)
- Обновление массивов, формирующих историю продаж и прогнозную аккуратность, массива данных о продуктовой пирамиде
- Проверка ошибок в портфеле клиентского заказа (артикулы, которые невозможно закупить, даты отгрузки на госпраздниках\выходных)
- Типовая аналитика, выгрузка и рассылка типовых отчетов
Требования:
- Аккуратность и внимательность
- Аналитические способности
- Excel - базовое владение
- Навыки грамотной письменной и устной коммуникации
- Умение расставлять приоритеты, работать в режиме многозадачности
- Желание развиваться в функции логистики
Условия:
- Старт карьеры в крупной компании
- Оформление по ТК РФ по договору аутсорса
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Возможность совмещать с учебой
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста