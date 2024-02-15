Обязанности:
Поддержание системы 1С в актуальном рабочем состоянии, т.е. проверка, загрузка и обновление основных данных (поставщики, клиенты, материалы) в 1C на постоянной основе, а также оперативное исправление возникающих в процессе работы ошибок
Требования:
- Опыт работы с базами данных (желательно)
- Опыт работы с 1С (как преимущество)
- Опыт работы в Excel с большими массивами (фильтрация, объединение больших массивов, умение работать с формулами и функциями)
- Навыки работы в условиях многозадачности
- Хорошие аналитические способности, ответственность, внимательность к деталям
- Способность и желание быстро обучаться новому
Условия:
- Старт карьеры в крупной компании
- Полный рабочий день: понедельник-пятница с 9 до 18; суббота, воскресенье - выходные
- Оформление по ТК РФ через аутсорсинговую компанию
- Возможность удаленного формата работы
- Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста