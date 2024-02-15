О компании Карьера Вакансии Стажер/Мастер данных

Обязанности:

Поддержание системы 1С в актуальном рабочем состоянии, т.е. проверка, загрузка и обновление основных данных (поставщики, клиенты, материалы) в 1C на постоянной основе, а также оперативное исправление возникающих в процессе работы ошибок

Требования:

  • Опыт работы с базами данных (желательно)
  • Опыт работы с 1С (как преимущество)
  • Опыт работы в Excel с большими массивами (фильтрация, объединение больших массивов, умение работать с формулами и функциями)
  • Навыки работы в условиях многозадачности
  • Хорошие аналитические способности, ответственность, внимательность к деталям
  • Способность и желание быстро обучаться новому

Условия: 

  • Старт карьеры в крупной компании
  • Полный рабочий день: понедельник-пятница с 9 до 18; суббота, воскресенье - выходные
  • Оформление по ТК РФ через аутсорсинговую компанию
  • Возможность удаленного формата работы
  • Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста
Самара
Без опыта