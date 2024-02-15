Обязанности:

Поддержание системы 1С в актуальном рабочем состоянии, т.е. проверка, загрузка и обновление основных данных (поставщики, клиенты, материалы) в 1C на постоянной основе, а также оперативное исправление возникающих в процессе работы ошибок



Требования:

Опыт работы с базами данных (желательно)

Опыт работы с 1С (как преимущество)

Опыт работы в Excel с большими массивами (фильтрация, объединение больших массивов, умение работать с формулами и функциями)

Навыки работы в условиях многозадачности

Хорошие аналитические способности, ответственность, внимательность к деталям

Способность и желание быстро обучаться новому

Условия: