Обязанности:
- Сверка условий договоров и дополнительных соглашений в системах с бумажными оригиналами и скан-копиями
- Сверка данных контрагентов
- Поиск несоответствий, вычистка данных
- Общение с сотруднимами смежных департаментов
- Консолидация и подготовка данных для загрузки в систему
Требования:
- Опыт работы с бумажной и/или электронной документацией
- Опыт работы в Excel с большими массивами (фильтрация, объединение больших массивов, умение работать с формулами и функциями)
- Опыт работы с 1С (как преимущество)
- Опыт работы с Directum (как преимущество)
- Навыки работы в условиях многозадачности
- Хорошие аналитические способности, ответственность, внимательность к деталям
- Способность и желание быстро обучаться новому
Условия:
- Оплачиваемая стажировка на 2 месяца
- Старт карьеры в крупной компании
- Оформление по ТК РФ по договору аутсорса
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Внутреннее обучение