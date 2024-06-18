Обязанности:

  • Сверка условий договоров и дополнительных соглашений в системах с бумажными оригиналами и скан-копиями
  • Сверка данных контрагентов
  • Поиск несоответствий, вычистка данных
  • Общение с сотруднимами смежных департаментов
  • Консолидация и подготовка данных для загрузки в систему

Требования:

  • Опыт работы с бумажной и/или электронной документацией
  • Опыт работы в Excel с большими массивами (фильтрация, объединение больших массивов, умение работать с формулами и функциями)
  • Опыт работы с 1С (как преимущество)
  • Опыт работы с Directum (как преимущество)
  • Навыки работы в условиях многозадачности
  • Хорошие аналитические способности, ответственность, внимательность к деталям
  • Способность и желание быстро обучаться новому

Условия:

  • Оплачиваемая стажировка на 2 месяца
  • Старт карьеры в крупной компании
  • Оформление по ТК РФ по договору аутсорса
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Внутреннее обучение
Москва
Без опыта