Обязанности:
- Предоставление информационной поддержки и консультирование клиентов по коммерческим, финансовым и логистическим вопросам;
- Прием, регистрация и дальнейшая обработка обращений и запросов клиентов по коммерческим возвратам;
- Работа с документами: отправка документов, подготовка документов;
- Обработка рекламационных обращений;
- Проведение аналитики и дальнейшая проработка портфеля заказов партнеров.
Требования:
- Образование среднее профессиональное / неполное высшее (в том числе обучающиеся на последних курсах)
- Знание базовых программ (MS Office)
- Аккуратность, внимательность к деталям, быстрая обучаемость
- Умение и желание работать с большим количеством сложной технической и финансовой информации
- Коммуникабельность, клиентоориентированность, стрессоустойчивость
Условия:
- Неполный рабочий день
- Оформление по ТК РФ через аутсорсинговую компанию
- Примерно 1 месяц офисный формат работы по графику подразделения: понедельник-пятница с 9 до 18 (можно выбрать часы в этом диапазоне), суббота, воскресенье - выходные.
- Занятость 30 часов в неделю, не менее 4 рабочих дней.
- Гибридный график работы после прохождения адаптационного периода (длится в среднем 1 месяц), количество дней для работы из дома обсуждается с руководителем;
- Место работы: комфортный офис в пешей доступности от ст.м. Текстильщики