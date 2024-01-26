О компании Карьера Вакансии Стажер по работе с клиентами

Обязанности:

  • Предоставление информационной поддержки и консультирование клиентов по коммерческим, финансовым и логистическим вопросам;
  • Прием, регистрация и дальнейшая обработка обращений и запросов клиентов по коммерческим возвратам;
  • Работа с документами: отправка документов, подготовка документов;
  • Обработка рекламационных обращений;
  • Проведение аналитики и дальнейшая проработка портфеля заказов партнеров.


Требования:

  • Образование среднее профессиональное / неполное высшее (в том числе обучающиеся на последних курсах)
  • Знание базовых программ (MS Office)
  • Аккуратность, внимательность к деталям, быстрая обучаемость
  • Умение и желание работать с большим количеством сложной технической и финансовой информации
  • Коммуникабельность, клиентоориентированность, стрессоустойчивость

Условия:

  • Неполный рабочий день
  • Оформление по ТК РФ через аутсорсинговую компанию
  • Примерно 1 месяц офисный формат работы по графику подразделения: понедельник-пятница с 9 до 18 (можно выбрать часы в этом диапазоне), суббота, воскресенье - выходные.
  • Занятость 30 часов в неделю, не менее 4 рабочих дней.
  • Гибридный график работы после прохождения адаптационного периода (длится в среднем 1 месяц), количество дней для работы из дома обсуждается с руководителем;
  • Место работы: комфортный офис в пешей доступности от ст.м. Текстильщики
Москва
Без опыта