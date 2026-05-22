Задачи:

Отвечает за подготовку технико-коммерческих предложений на ремонт, запасные части, сервисные работы, комплексную модернизацию, готовое оборудование и аудиты состояния следующих линеек по одному или нескольким направлениям, перечисленных ниже:

  • Оборудование распределения и управления электроэнергией 0,4кВ;
  • Силовое оборудование распределения и управления электроэнергией 10/24/36 кВ;
  • Релейная защита и автоматика
  • Автоматизация подстанций
  • Промышленная автоматизацияСистемы гарантированного электроснабжения
  • Системы охлаждения

Основное направление деятельности определяется в процессе обучения и работы. Стажировка на 3 месяца.

Обязанности:

  • Прохождение обучения у назначенного наставника и выполнение тестовых и учебных заданий;
  • Подготовка технических решений под задачи заказчика по выбранному направлению (-ям);
  • Написание технических заданий и пояснительных записок на этапе подготовки к тендерам;
  • Подготовка документов для подачи на тендеры;
  • Расчет ценовых предложений по проработанным техническим решениям.

В первоначальный период все расчёты, технические решения, тендерная документация выдаются и контролируются наставником по соответствующему продуктовому направлению.

Требования:

  • Нахождение в процессе получения высшего технического образования по направлениям - Электротехника / Электропривод / Энергетика смежное;
  • Навыки работы с большими массивами данных и информации;
  • Понимание нормативных документов и правил технического обслуживания и эксплуатации электротехнического оборудования;
  • Знание английского языка на уровне, достаточном для чтения и написания технической документации.

Условия:

  • Занятость: 30-40 часов в неделю;
  • Оформление по ТК РФ через аутсорсинговую компанию;
  • Длительность контракта: 3 месяца;
  • Гибридный формат работы;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Москва
Без опыта
