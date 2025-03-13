Для ускорения цифровой трансформации в компании требуются щепетильные люди, которым не всё равно. Которые радеют за чистоту данных и корректность внесённой информации. Которые получают удовольствие в распутывании клубков несоответствий.

Обязанности:

  • Разобраться какие процессы стоят за данными в системах (мы научим)
  • Поиск расхождений, сверка и вычистка данных (мы покажем)
  • Сверка скан-копий и документов с данными в системах
  • Общение с сотрудниками смежных департаментов
  • Консолидация и подготовка данных для загрузки в систему

Требования:

  • Опыт работы в Excel с большими массивами (ВПР, сводные, фильтрация, объединение больших массивов, умение работать с формулами и функциями)
  • Навыки работы в условиях многозадачности
  • Хорошие аналитические способности, ответственность, внимательность к деталям
  • Способность и желание быстро обучаться новому.
  • Опыт работы с 1С или подобных информационных системах (как преимущество).
  • Возможна работа в гибридном (офис на ул. Двинцев) или удалённом формате.

Условия:

  • Старт карьеры в крупной компании
  • Оформление по ТК РФ по договору аутсорса
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста
Москва
Без опыта
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