Для ускорения цифровой трансформации в компании требуются щепетильные люди, которым не всё равно. Которые радеют за чистоту данных и корректность внесённой информации. Которые получают удовольствие в распутывании клубков несоответствий.
Обязанности:
- Разобраться какие процессы стоят за данными в системах (мы научим)
- Поиск расхождений, сверка и вычистка данных (мы покажем)
- Сверка скан-копий и документов с данными в системах
- Общение с сотрудниками смежных департаментов
- Консолидация и подготовка данных для загрузки в систему
Требования:
- Опыт работы в Excel с большими массивами (ВПР, сводные, фильтрация, объединение больших массивов, умение работать с формулами и функциями)
- Навыки работы в условиях многозадачности
- Хорошие аналитические способности, ответственность, внимательность к деталям
- Способность и желание быстро обучаться новому.
- Опыт работы с 1С или подобных информационных системах (как преимущество).
- Возможна работа в гибридном (офис на ул. Двинцев) или удалённом формате.
Условия:
- Старт карьеры в крупной компании
- Оформление по ТК РФ по договору аутсорса
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста