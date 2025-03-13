Для ускорения цифровой трансформации в компании требуются щепетильные люди, которым не всё равно. Которые радеют за чистоту данных и корректность внесённой информации. Которые получают удовольствие в распутывании клубков несоответствий.

Обязанности:

Разобраться какие процессы стоят за данными в системах (мы научим)

Поиск расхождений, сверка и вычистка данных (мы покажем)

Сверка скан-копий и документов с данными в системах

Общение с сотрудниками смежных департаментов

Консолидация и подготовка данных для загрузки в систему

Требования:

Опыт работы в Excel с большими массивами (ВПР, сводные, фильтрация, объединение больших массивов, умение работать с формулами и функциями)

Навыки работы в условиях многозадачности

Хорошие аналитические способности, ответственность, внимательность к деталям

Способность и желание быстро обучаться новому.

Опыт работы с 1С или подобных информационных системах (как преимущество).

Возможна работа в гибридном (офис на ул. Двинцев) или удалённом формате.

Условия: