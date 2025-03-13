Для операционной и проектной поддержки бизнеса в ведении данных ишём щепетильных людей, которым не всё равно. Которые радеют за чистоту данных и корректность внесённой информации. И любят операционную работу.
Кратко о вакансии: операционная и проектная поддержка бизнеса в ведении данных компании
Обязанности:
- Валидация, создание и изменение мастер-данных и справочников
- Обработка входящих запросов в информационных системах
- Развитие и поддержка процедур управления мастер-данными и справочниками
- Обеспечение рабочего и надежного процесса для быстрого и эффективного решения требований бизнеса
- Регулярный анализ качества данных для выявления основных сложностей и поиска решений для их предотвращения
- Взаимодействие с другими департаментами/функциями для коррекции и предотвращения сложностей с качеством Мастер данных, влияющие на клиентов
- Регулярное обновление и пересмотр процессов и процедур, оценка возможностей улучшения процессов
- Разработка обучающих материалов и обучение процессам и процедурам
- Подготовка отчётности по операционной, проектной деятельности
- Формирование выгрузок для смежных функций
- Проведение консультаций и разъяснений по ведению данных в информационных системах
- Регулярный мониторинг, анализ и реализация плана улучшений ключевых показателей эффективности (KPI) ведения мастер-данных
- Стремиться к достижению целевых показателей сервиса, качества данных и прочим, и перевыполнению их ;)
Требования:
- Опыт работы в Excel с большими массивами (ВПР, сводные, фильтрация, объединение больших массивов, умение работать с формулами и функциями)
- Навыки работы в условиях многозадачности
- Хорошие аналитические способности, ответственность, внимательность к деталям
- Способность и желание быстро обучаться новому.
- Опыт работы с 1С или подобных информационных системах.
- Возможна работа в гибридном (офис на ул. Двинцев) или удалённом формате.
Условия:
- Старт карьеры в крупной компании
- Оформление по ТК РФ по договору аутсорса
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста