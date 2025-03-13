Для операционной и проектной поддержки бизнеса в ведении данных ишём щепетильных людей, которым не всё равно. Которые радеют за чистоту данных и корректность внесённой информации. И любят операционную работу.
Кратко о вакансии: операционная и проектная поддержка бизнеса в ведении данных компании

Обязанности:

  • Валидация, создание и изменение мастер-данных и справочников
  • Обработка входящих запросов в информационных системах
  • Развитие и поддержка процедур управления мастер-данными и справочниками
  • Обеспечение рабочего и надежного процесса для быстрого и эффективного решения требований бизнеса
  • Регулярный анализ качества данных для выявления основных сложностей и поиска решений для их предотвращения
  • Взаимодействие с другими департаментами/функциями для коррекции и предотвращения сложностей с качеством Мастер данных, влияющие на клиентов
  • Регулярное обновление и пересмотр процессов и процедур, оценка возможностей улучшения процессов
  • Разработка обучающих материалов и обучение процессам и процедурам
  • Подготовка отчётности по операционной, проектной деятельности
  • Формирование выгрузок для смежных функций
  • Проведение консультаций и разъяснений по ведению данных в информационных системах
  • Регулярный мониторинг, анализ и реализация плана улучшений ключевых показателей эффективности (KPI) ведения мастер-данных
  • Стремиться к достижению целевых показателей сервиса, качества данных и прочим, и перевыполнению их ;)

Требования:

  • Опыт работы в Excel с большими массивами (ВПР, сводные, фильтрация, объединение больших массивов, умение работать с формулами и функциями)
  • Навыки работы в условиях многозадачности
  • Хорошие аналитические способности, ответственность, внимательность к деталям
  • Способность и желание быстро обучаться новому.
  • Опыт работы с 1С или подобных информационных системах.
  • Возможна работа в гибридном (офис на ул. Двинцев) или удалённом формате.

Условия:

  • Старт карьеры в крупной компании
  • Оформление по ТК РФ по договору аутсорса
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста
Москва
Без опыта
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