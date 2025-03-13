Для операционной и проектной поддержки бизнеса в ведении данных ишём щепетильных людей, которым не всё равно. Которые радеют за чистоту данных и корректность внесённой информации. И любят операционную работу.

Кратко о вакансии: операционная и проектная поддержка бизнеса в ведении данных компании

Обязанности:

Валидация, создание и изменение мастер-данных и справочников

Обработка входящих запросов в информационных системах

Развитие и поддержка процедур управления мастер-данными и справочниками

Обеспечение рабочего и надежного процесса для быстрого и эффективного решения требований бизнеса

Регулярный анализ качества данных для выявления основных сложностей и поиска решений для их предотвращения

Взаимодействие с другими департаментами/функциями для коррекции и предотвращения сложностей с качеством Мастер данных, влияющие на клиентов

Регулярное обновление и пересмотр процессов и процедур, оценка возможностей улучшения процессов

Разработка обучающих материалов и обучение процессам и процедурам

Подготовка отчётности по операционной, проектной деятельности

Формирование выгрузок для смежных функций

Проведение консультаций и разъяснений по ведению данных в информационных системах

Регулярный мониторинг, анализ и реализация плана улучшений ключевых показателей эффективности (KPI) ведения мастер-данных

Стремиться к достижению целевых показателей сервиса, качества данных и прочим, и перевыполнению их ;)

Требования:

Опыт работы в Excel с большими массивами (ВПР, сводные, фильтрация, объединение больших массивов, умение работать с формулами и функциями)

Навыки работы в условиях многозадачности

Хорошие аналитические способности, ответственность, внимательность к деталям

Способность и желание быстро обучаться новому.

Опыт работы с 1С или подобных информационных системах.

Возможна работа в гибридном (офис на ул. Двинцев) или удалённом формате.

Условия: