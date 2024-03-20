О компании Карьера Вакансии Технический писатель IT

Обязанности:

  • Разработка пользовательской документации (руководств) на программное обеспечение:
  • Изучение работы программ, взаимодействие с разработчиками, написание текста руководств, подготовка иллюстраций;
  • Подготовка и форматирование документов в Microsoft Word в соответствии с требованиями нормативной документации (ЕСПД, СТО);
  • Внесение дополнений и изменений в действующие документы, исправление по выданным замечаниям;
  • Сопровождение документов по процессу согласования/нормконтроля/утверждения.

Требования:

  • Опыт работы на позиции технического писателя в сфере IT от 1 года;
  • Высшее техническое образование;
  • Знание ЕСПД, понимание основных принципов форматирования официальных документов и делопроизводства;
  • Грамотность, лаконичность изложения в устной и письменной форме, умение писать "канцеляритом";
  • Умение самостоятельно разобраться в сложных программных системах на основании user story, use case, test case.
  • Преимуществом будет:
  • Образование или опыт работы в сфере электроэнергетики, приборостроения;
  • Опыт работы техническим писателем с инженерным программным обеспечением: системы проектирования, расчетные программы, SCADA.

Условия:

  • Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни;
  • Возможность работать в гибридном формате или удаленно;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Санкт-Петербург ,
От 1 года до 3 лет