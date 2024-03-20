Обязанности:
- Разработка пользовательской документации (руководств) на программное обеспечение:
- Изучение работы программ, взаимодействие с разработчиками, написание текста руководств, подготовка иллюстраций;
- Подготовка и форматирование документов в Microsoft Word в соответствии с требованиями нормативной документации (ЕСПД, СТО);
- Внесение дополнений и изменений в действующие документы, исправление по выданным замечаниям;
- Сопровождение документов по процессу согласования/нормконтроля/утверждения.
Требования:
- Опыт работы на позиции технического писателя в сфере IT от 1 года;
- Высшее техническое образование;
- Знание ЕСПД, понимание основных принципов форматирования официальных документов и делопроизводства;
- Грамотность, лаконичность изложения в устной и письменной форме, умение писать "канцеляритом";
- Умение самостоятельно разобраться в сложных программных системах на основании user story, use case, test case.
- Преимуществом будет:
- Образование или опыт работы в сфере электроэнергетики, приборостроения;
- Опыт работы техническим писателем с инженерным программным обеспечением: системы проектирования, расчетные программы, SCADA.
Условия:
- Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни;
- Возможность работать в гибридном формате или удаленно;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.