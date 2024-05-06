Обязанности:
- Развитие партнеров в зоне ответственности и обеспечение роста продаж;
- Изучение и анализ регионального рынка, разработка предложений по наиболее эффективному развитию бизнеса в зоне ответственности. Ведение баз данных в зоне ответственности своей должности;
- Установление деловых взаимоотношений и проведение переговоров с клиентами, выявление их потребностей;
- Обеспечение выполнения согласованных с партнёром количественных и качественных целей Sell-In и Sell-Out. Разработка мер по поддержанию уровня динамики роста партнера;
- Работа с проектами в регионе, выполнение планов продаж в проектах, взаимодействие с коммерсантами;
- Продвижение и продажи продукции через все каналы. Обеспечение взаимодействия структур компании с партнером, организация встреч и исполнение договоренностей как со стороны компании, так и со стороны партнера;
- Постоянное увеличение объема продаж и уровня удовлетворенности клиентов;
- Разработка совместно с партнером релевантных маркетинговых активностей, контроль проведения активностей и исполнения маркетингового бюджета;
- Работа со складской матрицей и цифровыми инструментами партнера;
- Обеспечение корректного уровня склада партнёра. Своевременный ввод новинок, расширение ассортимента складской матрицы партнера. Оснащение актуальными POS-материалами;
- Участие во внутренних совещаниях, программах обучения, семинарах с целью повышения профессионального уровня и эффективности работы. Проведение обучений (в том числе и своими силами) сотрудников всех подразделений партнёра;
- Осуществление оперативного планирования и составление регулярной отчетности о состоянии вверенного бизнеса, текущих проектах и осуществленных продажах; информирование руководства о текущих и неотложных проблемах, предложение путей их решения.
Требования:
- Аналитические способности, умение оценивать рыночную ситуацию (тенденции к изменениям, конкурентный анализ, и др.);
- Коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать долгосрочные деловые взаимоотношения;
- Восприимчивость к инновациям и гибкий подход;
- Ориентированность на клиента;
- Опыт продаж не менее 3 лет (техническое оборудование);
- Успешный опыт проведения переговоров, подготовки коммерческих предложений и продаж;
- Опыт выстраивания долгосрочных партнерских отношений.
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы, служебный автомобиль;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании;
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ.