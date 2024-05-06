О компании Карьера Вакансии Технико-коммерческий инженер

Обязанности:

  • Развитие партнеров в зоне ответственности и обеспечение роста продаж;
  • Изучение и анализ регионального рынка, разработка предложений по наиболее эффективному развитию бизнеса в зоне ответственности. Ведение баз данных в зоне ответственности своей должности;
  • Установление деловых взаимоотношений и проведение переговоров с клиентами, выявление их потребностей;
  • Обеспечение выполнения согласованных с партнёром количественных и качественных целей Sell-In и Sell-Out. Разработка мер по поддержанию уровня динамики роста партнера;
  • Работа с проектами в регионе, выполнение планов продаж в проектах, взаимодействие с коммерсантами;
  • Продвижение и продажи продукции через все каналы. Обеспечение взаимодействия структур компании с партнером, организация встреч и исполнение договоренностей как со стороны компании, так и со стороны партнера;
  • Постоянное увеличение объема продаж и уровня удовлетворенности клиентов;
  • Разработка совместно с партнером релевантных маркетинговых активностей, контроль проведения активностей и исполнения маркетингового бюджета;
  • Работа со складской матрицей и цифровыми инструментами партнера;
  • Обеспечение корректного уровня склада партнёра. Своевременный ввод новинок, расширение ассортимента складской матрицы партнера. Оснащение актуальными POS-материалами;
  • Участие во внутренних совещаниях, программах обучения, семинарах с целью повышения профессионального уровня и эффективности работы. Проведение обучений (в том числе и своими силами) сотрудников всех подразделений партнёра;
  • Осуществление оперативного планирования и составление регулярной отчетности о состоянии вверенного бизнеса, текущих проектах и осуществленных продажах; информирование руководства о текущих и неотложных проблемах, предложение путей их решения.


Требования:

  • Аналитические способности, умение оценивать рыночную ситуацию (тенденции к изменениям, конкурентный анализ, и др.);
  • Коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать долгосрочные деловые взаимоотношения;
  • Восприимчивость к инновациям и гибкий подход;
  • Ориентированность на клиента;
  • Опыт продаж не менее 3 лет (техническое оборудование);
  • Успешный опыт проведения переговоров, подготовки коммерческих предложений и продаж;
  • Опыт выстраивания долгосрочных партнерских отношений.


Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы, служебный автомобиль;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании;
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ.
Екатеринбург ,
От 3 до 6 лет