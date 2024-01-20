О компании Карьера Вакансии Технико-коммерческий инженер (менеджер по развитию бизнеса - щитовики)

Обязанности:

  • Активные продажи и продвижение электротехнического оборудования в канале щитовики + проектные продажи;
  • Установление деловых взаимоотношений и проведение переговоров с клиентами, выявление их текущих и потенциальных потребностей, создание и ведение клиентской базы;
  • Подготовка коммерческих предложений;
  • Контроль сроков исполнения заказов, обеспечение своевременности поставки заказанного оборудования;
  • Организация технических семинаров для персонала заказчика, с целью повышения уровня информированности о технических возможностях и эффективности использовании продукции Systeme Electric;
  • Изучение и анализ регионального рынка (потенциал, тенденции, конкуренты, и т.д.), разработка предложений по наиболее эффективному развитию бизнеса Systeme Electric в данном секторе рынка.
     

Требования:

  • Высшее техническое образование;
  • Понимание специфики и структуры проектных продаж приветствуется;
  • Опыт активных продаж от 2 лет (электротехника или смежные направления);
  • Отличные коммуникативные навыки;
  • Готовность к командировкам.
     

Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании;
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ.
     
Санкт-Петербург ,
От 1 года до 3 лет