Обязанности:
- Активные продажи и продвижение электротехнического оборудования в канале щитовики + проектные продажи;
- Установление деловых взаимоотношений и проведение переговоров с клиентами, выявление их текущих и потенциальных потребностей, создание и ведение клиентской базы;
- Подготовка коммерческих предложений;
- Контроль сроков исполнения заказов, обеспечение своевременности поставки заказанного оборудования;
- Организация технических семинаров для персонала заказчика, с целью повышения уровня информированности о технических возможностях и эффективности использовании продукции Systeme Electric;
- Изучение и анализ регионального рынка (потенциал, тенденции, конкуренты, и т.д.), разработка предложений по наиболее эффективному развитию бизнеса Systeme Electric в данном секторе рынка.
Требования:
- Высшее техническое образование;
- Понимание специфики и структуры проектных продаж приветствуется;
- Опыт активных продаж от 2 лет (электротехника или смежные направления);
- Отличные коммуникативные навыки;
- Готовность к командировкам.
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании;
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ.