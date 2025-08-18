Обязанности:
- Технологическая поддержка производственных участков
- Расчет норм труда, видеоанализ, фотография дня.
- Написание маршрутных карт, технологических инструкций
- Технологическая проработка конструкторской документации
- Участие в разработке документов и инструкций, регламентирующих работу по управлению нормативно-справочной информацией
Требования:
- Высшее, среднее профессиональное образование, незаконченное высшее образование (инженерное, техническое)
- Навыки работы в 1С
- Знания в области управления мастер-данными, понимание основных принципов организации и методов формирования базы данных и ведения нормативно-справочной информации
- Ответственность, способность к быстрому поиску и обработке информации, умение работать с большим объемом данных
- Аккуратность, внимательность, желание работать в команде
Условия:
- Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника;
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Официальная фиксированная оплата труда, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития