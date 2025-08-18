Обязанности:

  • Технологическая поддержка производственных участков
  • Расчет норм труда, видеоанализ, фотография дня.
  • Написание маршрутных карт, технологических инструкций
  • Технологическая проработка конструкторской документации
  • Участие в разработке документов и инструкций, регламентирующих работу по управлению нормативно-справочной информацией

Требования:

  • Высшее, среднее профессиональное образование, незаконченное высшее образование (инженерное, техническое)
  • Навыки работы в 1С
  • Знания в области управления мастер-данными, понимание основных принципов организации и методов формирования базы данных и ведения нормативно-справочной информации
  • Ответственность, способность к быстрому поиску и обработке информации, умение работать с большим объемом данных
  • Аккуратность, внимательность, желание работать в команде

Условия:

  • Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника;
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Официальная фиксированная оплата труда, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития
Санкт-Петербург ,
От 1 года до 3 лет
