Обязанности

Отслеживание тендерных площадок, анализ запросов, подготовка информации для менеджеров проекта

Отслеживание информации о новых проектах, подготовка информации для менеджеров

Ведение отчетности по вышеописанным направлениям



Требования

Студент старших курсов, магистратуры либо выпускник технического ВУЗа

Хорошее знание Excel, коммуникативные навыки, аналитический склад ума

Ответственность, аккуратность

Условия

· Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)

· ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы

· Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)

· Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам

· Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone

· Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы

· Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании

· Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ