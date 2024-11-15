Обязанности:

  • Техническая поддержка и обучение: Предоставление технической поддержки пользователям системы. Проведение обучающих семинаров и тренингов для пользователей по работе с Directum.
  • Анализ потребностей пользователей: Проведение интервью и опросов для выявления текущих и будущих потребностей пользователей системы. Анализ бизнес-процессов и выявление возможностей для их оптимизации с помощью Directum.
  • Разработка и внедрение решений: Разработка и внедрение новых функциональных возможностей в систему документооборота. Настройка и адаптация системы под специфические требования компании.
  • Разработка документации: Подготовка и обновление технической документации по работе с Directum. Создание инструкций и руководств для пользователей.
  • Взаимодействие с другими подразделениями: Постоянное взаимодействие с другими подразделениями компании для обеспечения эффективной работы системы. Участие в рабочих группах и совещаниях по вопросам документооборота. Основной стэйкхолдер - юридический департамент.

Требования:

  • Высшее техническое/экономическое образование
  • Опыт работы с Директум
  • Готовность к постоянному взаимодействию с внутренним клиентом
  • Знание Excel на уровне ВПР и сводных таблиц

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю);
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 1 года до 3 лет
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