Обязанности:
- Техническая поддержка и обучение: Предоставление технической поддержки пользователям системы. Проведение обучающих семинаров и тренингов для пользователей по работе с Directum.
- Анализ потребностей пользователей: Проведение интервью и опросов для выявления текущих и будущих потребностей пользователей системы. Анализ бизнес-процессов и выявление возможностей для их оптимизации с помощью Directum.
- Разработка и внедрение решений: Разработка и внедрение новых функциональных возможностей в систему документооборота. Настройка и адаптация системы под специфические требования компании.
- Разработка документации: Подготовка и обновление технической документации по работе с Directum. Создание инструкций и руководств для пользователей.
- Взаимодействие с другими подразделениями: Постоянное взаимодействие с другими подразделениями компании для обеспечения эффективной работы системы. Участие в рабочих группах и совещаниях по вопросам документооборота. Основной стэйкхолдер - юридический департамент.
Требования:
- Высшее техническое/экономическое образование
- Опыт работы с Директум
- Готовность к постоянному взаимодействию с внутренним клиентом
- Знание Excel на уровне ВПР и сводных таблиц
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю);
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.