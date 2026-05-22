Задачи:
Расчет заработной платы в 1С ЗУП
Проведение контрольных процедур по расчетам: сверка данных 1C ЗУП с 1C ERP по бс 68, 69, 70, 73, 76, 96 (оценочное обязательства по персоналу)
Формирование отчетности по персоналу в 1С ЗУП для ФНС, СФР, Росстат
Участие в камеральных и выездных проверках ФНС, СФР, ГИТ
Участие в аудиторских проверках (подготовка информации, предоставление пояснения аудиторам)
Требования:
Высшее профессиональное образование (Бухгалтерский учет, анализ и аудит/экономическое)
Глубокое знание бухгалтерского и налогового учёта в части расчёта заработной платы, среднего заработка (отпускных, больничных, командировок и т.п.), доплаты, надбавка, оплата сверхурочной работы по новым правилам, знание суммированного учета рабочего времени, РК и СН, премий и иных выплат, прочие расчеты с физ. лицами
Опыт работы с продвинутым функционалом 1С:ЗУП (настройка сложных начислений, отчётов, работа с расширениями и доработками)
Успешный опыт проведения сверок данных с ФНС: анализ расхождений, подготовка и отправка корректирующих сведений, работа с требованиями и сверками по НДФЛ и страховым взносам. Опыт сверки сальдо по ЕНС (в период перехода на ЕНС).
Понимание как правильно предоставить отчетность, чтобы минимизировать риски отвлечения оборотного капитала компании в период проведения камеральной проверки корр. отчетности.
Внимательность к деталям, ответственность, умение работать с большим объёмом информации. Соблюдение дедлайнов по выполнению поставленных задач. Способность самостоятельно находить решения в нестандартных ситуациях.
Коммуникабельность, умение работать в команде и взаимодействовать с сотрудниками
Условия:
Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график, 2-3 дня в офисе в неделю)
Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании