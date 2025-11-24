Обязанности:

  • Разработка встраиваемого ПО для микроконтроллеров и микропроцессоров;
  • Участие в разработке архитектуры программного обеспечения;
  • Участие в процессе проектирования электронных устройств, взаимодействие со смежными специалистами (разработчиками аппаратной части, разработчиками ПО верхнего уровня, инженерами по тестированию);
  • Наладка, запуск и сопровождение разрабатываемого программного обеспечения.

Требования:

  • Продолжительный опыт разработки на C/C++ (микроконтроллеры, микропроцессоры, embedded software);
  • Опыт разработки встраиваемого ПО (в т.ч. под ОС Linux - будет преимуществом);
  • Знание архитектур ARM (Cortex A/M/R), опыт работы с многоядерными MPU/MCU;
  • Знание интерфейсов Ethernet, UART, I2C, SPI и т.д.;
  • Умение разобраться в чужом коде, умение писать хорошо структурированный и документированный код.
  • Знание английского языка A2 - elementary

Условия:

  • Официальное трудоустройство по ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • Полис ДМС со стоматологией и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы;
  • Команда профессионалов, интересные проекты и продукты;
  • Возможность профессионального и карьерного роста в крупной инновационной компании;
  • Офис в районе ст.м. Проспект Ветеранов.
Санкт-Петербург ,
Более 6 лет
Фильтры
Поиск
Корзина