Обязанности:
- Разработка встраиваемого ПО для микроконтроллеров и микропроцессоров;
- Участие в разработке архитектуры программного обеспечения;
- Участие в процессе проектирования электронных устройств, взаимодействие со смежными специалистами (разработчиками аппаратной части, разработчиками ПО верхнего уровня, инженерами по тестированию);
- Наладка, запуск и сопровождение разрабатываемого программного обеспечения.
Требования:
- Продолжительный опыт разработки на C/C++ (микроконтроллеры, микропроцессоры, embedded software);
- Опыт разработки встраиваемого ПО (в т.ч. под ОС Linux - будет преимуществом);
- Знание архитектур ARM (Cortex A/M/R), опыт работы с многоядерными MPU/MCU;
- Знание интерфейсов Ethernet, UART, I2C, SPI и т.д.;
- Умение разобраться в чужом коде, умение писать хорошо структурированный и документированный код.
- Знание английского языка A2 - elementary
Условия:
- Официальное трудоустройство по ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- Полис ДМС со стоматологией и страхование жизни;
- Гибридный формат работы;
- Команда профессионалов, интересные проекты и продукты;
- Возможность профессионального и карьерного роста в крупной инновационной компании;
- Офис в районе ст.м. Проспект Ветеранов.