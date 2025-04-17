Обязанности:

  • Разработка технических решений в 1С ЗУП КОРП 3.1 по техническим заданиям от аналитиков
  • Приоритет за поиском решений из типового функционала конфигурации
  • Разработка кода по внутреннему регламенту и по стандартам 1С its.1c.ru/db/v8std, использование БСП в решениях
  • Опыт внедрения высоконагруженных проектов по ЗУП КОРП
  • Умение работать с хранилищем конфигурации и желание работать с Git
  • Желание развиваться в разработке 1С ERP 2.5, 1C ДО 3.0

Требования:

  • Разработка качественного кода: следование стандартам и регламентам, комментирование кода, поиск типовых решений, использование БСП, использование SonarQube для проверки кода
  • Готовность работать в классной команде разработчиков, которые постоянно учатся и развиваются
  • Открытое желание учиться, использовать новые технологии, инициатива к новшествам

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 1 года до 3 лет
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