Обязанности:
- Разработка технических решений в 1С ЗУП КОРП 3.1 по техническим заданиям от аналитиков
- Приоритет за поиском решений из типового функционала конфигурации
- Разработка кода по внутреннему регламенту и по стандартам 1С its.1c.ru/db/v8std, использование БСП в решениях
- Опыт внедрения высоконагруженных проектов по ЗУП КОРП
- Умение работать с хранилищем конфигурации и желание работать с Git
- Желание развиваться в разработке 1С ERP 2.5, 1C ДО 3.0
Требования:
- Разработка качественного кода: следование стандартам и регламентам, комментирование кода, поиск типовых решений, использование БСП, использование SonarQube для проверки кода
- Готовность работать в классной команде разработчиков, которые постоянно учатся и развиваются
- Открытое желание учиться, использовать новые технологии, инициатива к новшествам
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.