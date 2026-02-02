Проекты:

Мы разрабатываем корпоративные веб-системы, сервисы и сайты улучшающие наш успешный бизнес в области производства, продаж электротехнического оборудования и систем автоматизации.

Цели и задачи:

- разработка, развитие, оптимизация современных и удобных интерфейсов пользователей веб-приложений;

- унификация и внедрение архитектурных решений;

- менторинг младших разработчиков, наполнение базы знаний.

Обязанности:

Проектирование архитектуры ПО в части UI, участие в разработке макетов UI и UX;

Разработка интерфейсов пользователей веб-приложений на Vue.js, Nuxt.js в соответствии с ТЗ;

Публикация проектов на окружениях корпоративной инфраструктуры;

Работа в команде по методологии Agile (Scrum), планирование, оценка трудозатрат, разработка, публикация релизов;

Выполнение код-ревью других разработчиков;

Документирование технических решений в части разработки;

Освоение новых технологий и внедрение на проекты;

Инициативы и предложения по улучшениям, внедрение новых архитектурных решений;

Участие в решении нештатных отказов и ошибок;

Участие в постановке процессов по разработке ПО.

Требования: