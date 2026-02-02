Проекты:

Мы разрабатываем корпоративные веб-системы, сервисы и сайты улучшающие наш успешный бизнес в области производства, продаж электротехнического оборудования и систем автоматизации.

Цели и задачи:

- разработка, развитие, оптимизация современных и удобных интерфейсов пользователей веб-приложений;

- унификация и внедрение архитектурных решений;

- менторинг младших разработчиков, наполнение базы знаний.

Обязанности:

  • Проектирование архитектуры ПО в части UI, участие в разработке макетов UI и UX;
  • Разработка интерфейсов пользователей веб-приложений на Vue.js, Nuxt.js в соответствии с ТЗ;
  • Публикация проектов на окружениях корпоративной инфраструктуры;
  • Работа в команде по методологии Agile (Scrum), планирование, оценка трудозатрат, разработка, публикация релизов;
  • Выполнение код-ревью других разработчиков;
  • Документирование технических решений в части разработки;
  • Освоение новых технологий и внедрение на проекты;
  • Инициативы и предложения по улучшениям, внедрение новых архитектурных решений;
  • Участие в решении нештатных отказов и ошибок;
  • Участие в постановке процессов по разработке ПО.

Требования:

  • Высшее техническое образование, желательно в области информационных технологий;
  • Опыт работы в разработке интерфейсов пользователя на Vue.js не менее 3-х лет;
  • Понимание клиент-серверной и микросервисной архитектуры, REST API, JSON;
  • Знание и владение: ООП, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, рендеринг (CSR, SSR и SSG), инструментария профилирования и отладки кода, Git, nginx;
  • Понимание gitflow, CI/CD;
  • Умение доводить порученные задачи до результата;
  • Навыки коммуникаций и работы в команде;
  • Инициативность совершенствоваться и развиваться в профессиональном направлении.
Москва ,
От 3 до 6 лет
