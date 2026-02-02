Проекты:
Мы разрабатываем корпоративные веб-системы, сервисы и сайты улучшающие наш успешный бизнес в области производства, продаж электротехнического оборудования и систем автоматизации.
Цели и задачи:
- разработка, развитие, оптимизация современных и удобных интерфейсов пользователей веб-приложений;
- унификация и внедрение архитектурных решений;
- менторинг младших разработчиков, наполнение базы знаний.
Обязанности:
- Проектирование архитектуры ПО в части UI, участие в разработке макетов UI и UX;
- Разработка интерфейсов пользователей веб-приложений на Vue.js, Nuxt.js в соответствии с ТЗ;
- Публикация проектов на окружениях корпоративной инфраструктуры;
- Работа в команде по методологии Agile (Scrum), планирование, оценка трудозатрат, разработка, публикация релизов;
- Выполнение код-ревью других разработчиков;
- Документирование технических решений в части разработки;
- Освоение новых технологий и внедрение на проекты;
- Инициативы и предложения по улучшениям, внедрение новых архитектурных решений;
- Участие в решении нештатных отказов и ошибок;
- Участие в постановке процессов по разработке ПО.
Требования:
- Высшее техническое образование, желательно в области информационных технологий;
- Опыт работы в разработке интерфейсов пользователя на Vue.js не менее 3-х лет;
- Понимание клиент-серверной и микросервисной архитектуры, REST API, JSON;
- Знание и владение: ООП, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, рендеринг (CSR, SSR и SSG), инструментария профилирования и отладки кода, Git, nginx;
- Понимание gitflow, CI/CD;
- Умение доводить порученные задачи до результата;
- Навыки коммуникаций и работы в команде;
- Инициативность совершенствоваться и развиваться в профессиональном направлении.