Обязанности:
- Разработка аналоговых, цифро-аналоговых устройств, силовой электроники;
- Разработка топологии печатных плат;
- Взаимодействие со смежными специалистами (разработчиками цифровой схемотехники, разработчиками ПО нижнего уровня, инженерами-конструкторами, инженерами по тестированию);
- Наладка, запуск и сопровождение разрабатываемых устройств.
Требования:
- Профильное высшее технические образование;
- Опыт разработки прецизионных аналого-цифровых устройств измерения тока напряжения;
- Владение методами расчета трансформаторов, усилителей, фильтров, стабилизаторов постоянного тока и напряжения;
- Владение современными средствами моделирования PSpice, Multisim, MicroCap, а также средствами проектирования устройств Altium Designer;
- Знание норм, методик и правил метрологического обеспечения разработок;
- Навыки работы с измерительным и лабораторным оборудованием.
Условия:
- Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
- Возможность частичной работы из дома (после прохождения испытательного срока);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.