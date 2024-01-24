О компании Карьера Вакансии Ведущий инженер-электроник

Обязанности:

  • Разработка аналоговых, цифро-аналоговых устройств, силовой электроники;
  • Разработка топологии печатных плат;
  • Взаимодействие со смежными специалистами (разработчиками цифровой схемотехники, разработчиками ПО нижнего уровня, инженерами-конструкторами, инженерами по тестированию);
  • Наладка, запуск и сопровождение разрабатываемых устройств.
     

Требования:

  • Профильное высшее технические образование;
  • Опыт разработки прецизионных аналого-цифровых устройств измерения тока напряжения;
  • Владение методами расчета трансформаторов, усилителей, фильтров, стабилизаторов постоянного тока и напряжения;
  • Владение современными средствами моделирования PSpice, Multisim, MicroCap, а также средствами проектирования устройств Altium Designer;
  • Знание норм, методик и правил метрологического обеспечения разработок;
  • Навыки работы с измерительным и лабораторным оборудованием.
     

Условия:

  • Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
  • Возможность частичной работы из дома (после прохождения испытательного срока);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Санкт-Петербург ,
От 3 до 6 лет