Научно-технический центр "Механотроника" - ведущий разработчик интеллектуальных систем релейной защиты и автоматизации. Мы создаем инновационное оборудование и программное обеспечение. В нашу R&D команду требуются увлеченные Embedded-разработчики.

Обязанности

Разработка встраиваемого ПО для микроконтроллеров и микропроцессоров;

Участие в разработке архитектуры программного обеспечения;

Участие в процессе проектирования электронных устройств, взаимодействие со смежными специалистами (разработчиками аппаратной части, разработчиками ПО верхнего уровня, инженерами по тестированию);

Наладка, запуск и сопровождение разрабатываемого программного обеспечения.



Требования

Продолжительный опыт разработки на C/C++ (микроконтроллеры, embedded software);

Опыт разработки встраиваемого ПО (в т.ч. под ОС Linux - будет преимуществом);

Знание архитектур ARM (Cortex A/M/R), опыт работы с многоядерными MPU/MCU;

Знание интерфейсов Ethernet, UART, I2C, SPI и т.д.;

Умение разобраться в чужом коде, умение писать хорошо структурированный и документированный код.



Условия