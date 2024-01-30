Задачи:
- Цель должности: разработка систем бесперебойного электропитания (ИБП) и их функциональных блоков (DC/DC, DC/AC, AC/DC).
- Участие в разработке и согласовании ТЗ на ОКР, ТУ на изделия
- Разработка функциональной схемы изделия
- Разработка принципиальной схемы изделия и моделирование в САПР
- Подбор элементной базы с учетом требований по себестоимости изделия;
- Разработка топологии печатных плат;
- Макетирование/тестирование/отладка прототипов и проведение измерений;
- Разработка и выпуск КД, достаточной для серийного производства изделий.
- Подготовка исходных данных для разработки инструкций, ТУ, РЭ и т.п. текстовых документов (для технического писателя);
- Самостоятельная работа и работа в составе организованной группы разработчиков, инженеров.
- Анализ лучших практик и существующих схемотехнических решений
Требования:
- Опыт практической реализации ОКР и выпуска серийных изделий аналогичного типа: выпрямители, инверторы, источники бесперебойного питания, частотные преобразователи и их функциональных блоков от 3х лет;
- Знание схемотехники фильтров, топологий и методик расчета функциональных блоков ИБП (многоуровневые выпрямители, инверторы, и аналоги)
- Знание современной элементной базы и доступности компонентов;
- Навыки работы программах моделирования электронных схем;
- Навыки работы в САПР проектирование печатных плат (Altium Designer или аналог);
- Навыки работы с паяльником и осциллографом;
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании