О компании Карьера Вакансии Ведущий инженер-разработчик систем бесперебойного питания

Задачи:

  • Цель должности: разработка систем бесперебойного электропитания (ИБП) и их функциональных блоков (DC/DC, DC/AC, AC/DC).
  • Участие в разработке и согласовании ТЗ на ОКР, ТУ на изделия
  • Разработка функциональной схемы изделия
  • Разработка принципиальной схемы изделия и моделирование в САПР
  • Подбор элементной базы с учетом требований по себестоимости изделия;
  • Разработка топологии печатных плат;
  • Макетирование/тестирование/отладка прототипов и проведение измерений;
  • Разработка и выпуск КД, достаточной для серийного производства изделий.
  • Подготовка исходных данных для разработки инструкций, ТУ, РЭ и т.п. текстовых документов (для технического писателя);
  • Самостоятельная работа и работа в составе организованной группы разработчиков, инженеров.
  • Анализ лучших практик и существующих схемотехнических решений


Требования:

  • Опыт практической реализации ОКР и выпуска серийных изделий аналогичного типа: выпрямители, инверторы, источники бесперебойного питания, частотные преобразователи и их функциональных блоков от 3х лет;
  • Знание схемотехники фильтров, топологий и методик расчета функциональных блоков ИБП (многоуровневые выпрямители, инверторы, и аналоги)
  • Знание современной элементной базы и доступности компонентов;
  • Навыки работы программах моделирования электронных схем;
  • Навыки работы в САПР проектирование печатных плат (Altium Designer или аналог);
  • Навыки работы с паяльником и осциллографом;


Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
От 3 до 6 лет