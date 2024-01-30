О компании Карьера Вакансии Ведущий программист микроконтроллеров /ПЛИС

Задачи:

  • Участие в разработке и согласовании ТЗ на ОКР, ТУ на изделия
  • Участие в разработке функциональной схемы изделия
  • Участие в разработке принципиальной схемы изделия и моделирование в САПР
  • Моделирование алгоритма управления в Matlab или аналогичном ПО
  • Реализация алгоритма работы ИБП и его функциональных блоков (силовая часть и пользовательских интерфейсов) на выбранной и доступной элементной базе
  • Отладка алгоритмов на опытном образце
  • Внедрение изменений/исправление ошибок по результатам опытной эксплуатации изделий


Требования:

  • Опыт работы на аналогичной должности не менее 3х лет;
  • Реализованные проекты высокоэффективных силовых преобразователей, понимание топологий и способов увеличения эффективности;
  • Знание основ теории автоматического управления и опыт моделирования в MatLab или аналогичных, а также последующей программной реализации различных алгоритмов управления, цифровых фильтров.
  • Знание языков программирования С, С++
  • Опыт использования различных интерфейсов: spi, i2c, can, adc, pwm;
  • Знание промышленных протоколов Modbus RTU,CAN.
  • Опыт работы с микроконтроллерами STM или аналогами.
  • Опыт работы с ПЛИС
  • Опыт разработки комплексных многозадачных приложений для контроллеров.
  • Умение разбираться в чужом коде, самообучаемость


Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
     
Санкт-Петербург
Без опыта