Задачи:
- Участие в разработке и согласовании ТЗ на ОКР, ТУ на изделия
- Участие в разработке функциональной схемы изделия
- Участие в разработке принципиальной схемы изделия и моделирование в САПР
- Моделирование алгоритма управления в Matlab или аналогичном ПО
- Реализация алгоритма работы ИБП и его функциональных блоков (силовая часть и пользовательских интерфейсов) на выбранной и доступной элементной базе
- Отладка алгоритмов на опытном образце
- Внедрение изменений/исправление ошибок по результатам опытной эксплуатации изделий
Требования:
- Опыт работы на аналогичной должности не менее 3х лет;
- Реализованные проекты высокоэффективных силовых преобразователей, понимание топологий и способов увеличения эффективности;
- Знание основ теории автоматического управления и опыт моделирования в MatLab или аналогичных, а также последующей программной реализации различных алгоритмов управления, цифровых фильтров.
- Знание языков программирования С, С++
- Опыт использования различных интерфейсов: spi, i2c, can, adc, pwm;
- Знание промышленных протоколов Modbus RTU,CAN.
- Опыт работы с микроконтроллерами STM или аналогами.
- Опыт работы с ПЛИС
- Опыт разработки комплексных многозадачных приложений для контроллеров.
- Умение разбираться в чужом коде, самообучаемость
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании