Обязанности:

Ведение полного цикла кадрового делопроизводства: прием, перевод, увольнение, изменений трудовых условий сотрудников и др. (численность около 1500 сотрудников)

Работа со всеми видами отсутствий и отработка заявлений, поступающих от сотрудников: все типы отпусков (ежегодный, донор, дети-инвалиды, исполнение гос. обязанностей, отпуск за свой счет); командировки и др.

Ведение табелей учета рабочего времени, закрытие 2 раза в месяц

Проведение отпусков по графику и с учетом переносов

Работа с кадровыми базами данных (1С ЗУП 8.3, Босс-Кадровик)

Подготовка и сдача отчета регулярной отчетности и по требованию

Подготовка, и выдача справок с места работы, о стаже работы, и прочих необходимых документов по запросам сотрудников

Подготовка должностных инструкции при переводе сотрудников на новые должности

Консультация сотрудников по вопросам кадрового делопроизводства

Участие в проектной деятельности по запуску новых кадровых платформ



Требования:

· Высшее образование

· Знание трудового законодательства РФ

· Знание программы 1С ЗУП 8.3, (Босс-кадровик – желательно)

· Умение работать с большим объемом информации

· Навыки делового общения и переписки

· Уверенный пользователь ПК

· Доброжелательность

· Нацеленность на результат

· Клиентоориентированность по отношению к сотрудникам

· Желание развиваться и совершенствовать свои навыки в сфере КДП



Условия:

· Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)

· ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы

· Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)

· Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам

· Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone

· Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы

· Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании

· Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ