Обязанности:
Ведение полного цикла кадрового делопроизводства: прием, перевод, увольнение, изменений трудовых условий сотрудников и др. (численность около 1500 сотрудников)
Работа со всеми видами отсутствий и отработка заявлений, поступающих от сотрудников: все типы отпусков (ежегодный, донор, дети-инвалиды, исполнение гос. обязанностей, отпуск за свой счет); командировки и др.
Ведение табелей учета рабочего времени, закрытие 2 раза в месяц
Проведение отпусков по графику и с учетом переносов
Работа с кадровыми базами данных (1С ЗУП 8.3, Босс-Кадровик)
Подготовка и сдача отчета регулярной отчетности и по требованию
Подготовка, и выдача справок с места работы, о стаже работы, и прочих необходимых документов по запросам сотрудников
Подготовка должностных инструкции при переводе сотрудников на новые должности
Консультация сотрудников по вопросам кадрового делопроизводства
Участие в проектной деятельности по запуску новых кадровых платформ
Требования:
· Высшее образование
· Знание трудового законодательства РФ
· Знание программы 1С ЗУП 8.3, (Босс-кадровик – желательно)
· Умение работать с большим объемом информации
· Навыки делового общения и переписки
· Уверенный пользователь ПК
· Доброжелательность
· Нацеленность на результат
· Клиентоориентированность по отношению к сотрудникам
· Желание развиваться и совершенствовать свои навыки в сфере КДП
Условия:
· Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
· ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
· Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
· Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
· Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
· Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
· Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
· Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ