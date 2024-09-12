Обязанности:

Ведение полного цикла кадрового делопроизводства: прием, перевод, увольнение, изменений трудовых условий сотрудников и др. (численность около 1500 сотрудников)
Работа со всеми видами отсутствий и отработка заявлений, поступающих от сотрудников: все типы отпусков (ежегодный, донор, дети-инвалиды, исполнение гос. обязанностей, отпуск за свой счет); командировки и др.
Ведение табелей учета рабочего времени, закрытие 2 раза в месяц
Проведение отпусков по графику и с учетом переносов
Работа с кадровыми базами данных (1С ЗУП 8.3, Босс-Кадровик)
Подготовка и сдача отчета регулярной отчетности и по требованию
Подготовка, и выдача справок с места работы, о стаже работы, и прочих необходимых документов по запросам сотрудников
Подготовка должностных инструкции при переводе сотрудников на новые должности
Консультация сотрудников по вопросам кадрового делопроизводства
Участие в проектной деятельности по запуску новых кадровых платформ


Требования:

· Высшее образование

· Знание трудового законодательства РФ

· Знание программы 1С ЗУП 8.3, (Босс-кадровик – желательно)

· Умение работать с большим объемом информации

· Навыки делового общения и переписки

· Уверенный пользователь ПК

· Доброжелательность

· Нацеленность на результат

· Клиентоориентированность по отношению к сотрудникам

· Желание развиваться и совершенствовать свои навыки в сфере КДП

Условия:

·       Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)

·       ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы

·       Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)

·       Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам

·       Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone

·       Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы

·       Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании

·       Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ

Самара ,
От 3 до 6 лет
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