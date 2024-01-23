Обязанности:
- Полный цикл ведения позиций в компании: взаимодействие в нанимающими менеджерами по профилю кандидата, поиск в различных источниках, проведение интервью, согласование всех этапов отбора
- Работа совместно с HR BP, onboarding для нанятых специалистов
- Ведение одновременно 20-25 вакансий, аналитика рынка труда
- Вакансии технического направления, sales, маркетинг, ИТ, производственное направление, уровень специалистов от junior до top-management
- Участие в различных HR-проектах
Требования:
- Опыт в рекрутменте не менее 3 лет, желательно в том числе в агентствах
- Опыт ведения большого количества вакансий, быстрого и качественного поиска кандидатов
- Гибкость при взаимодействии с внутренними заказчиками
Условия:
- Оформление в штат компании по ТК РФ
- Высокий уровень заработной платы, годовой бонус
- ДМС со стоматологией, корпоративная программа привилегий PrimeZone
- Обучение, развитие внутри компании, возможности карьерного и профессионального роста
- Гибридный формат работы