О компании Карьера Вакансии Ведущий специалист по подбору персонала

Обязанности:

  • Полный цикл ведения позиций в компании: взаимодействие в нанимающими менеджерами по профилю кандидата, поиск в различных источниках, проведение интервью, согласование всех этапов отбора
  • Работа совместно с HR BP, onboarding для нанятых специалистов
  • Ведение одновременно 20-25 вакансий, аналитика рынка труда
  • Вакансии технического направления, sales, маркетинг, ИТ, производственное направление, уровень специалистов от junior до top-management
  • Участие в различных HR-проектах

Требования:

  • Опыт в рекрутменте не менее 3 лет, желательно в том числе в агентствах
  • Опыт ведения большого количества вакансий, быстрого и качественного поиска кандидатов
  • Гибкость при взаимодействии с внутренними заказчиками

Условия:

  • Оформление в штат компании по ТК РФ
  • Высокий уровень заработной платы, годовой бонус
  • ДМС со стоматологией, корпоративная программа привилегий PrimeZone
  • Обучение, развитие внутри компании, возможности карьерного и профессионального роста
  • Гибридный формат работы
Москва ,
От 3 до 6 лет