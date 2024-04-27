Обязанности:
- Участвовать в разработке ИТ-продукта на выбранной ИТ-платформе в роли ведущего тестировщика.
- Выбирать наиболее подходящие решения для проведения ручного и автоматизированного тестирования ИТ-продуктов.
- Организация процесса тестирования. Выбор подходящей стратегии тестирования для различных кейсов (автоматизация или ручное тестирование).
- Автоматизация тест-кейсов для обеспечения успешного релиза ИТ-продукта.
- Разработка авто-тестов для сокращения трудозатрат.
- Обеспечение успешного тестирования перед релизом ИТ-продукта.
- Создание перечня багов и по результатам тестирования и плана действий.
- Эффективная коммуникация с командой(аналитики, разработчики, владельцы продуктов).
Требования:
- Высшее техническое образование.
- Не менее 3-х лет соответствующего опыта.
- Опыт работы в проектах по внедрению ИТ-продуктов в качестве тестировщика.
- Умение автоматизировать процесс тестирования
- Знание Selenium и аналогичных инструментов для автоматизации тестирования
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.