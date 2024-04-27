Обязанности:

  • Участвовать в разработке ИТ-продукта на выбранной ИТ-платформе в роли ведущего тестировщика.
  • Выбирать наиболее подходящие решения для проведения ручного и автоматизированного тестирования ИТ-продуктов.
  • Организация процесса тестирования. Выбор подходящей стратегии тестирования для различных кейсов (автоматизация или ручное тестирование).
  • Автоматизация тест-кейсов для обеспечения успешного релиза ИТ-продукта.
  • Разработка авто-тестов для сокращения трудозатрат.
  • Обеспечение успешного тестирования перед релизом ИТ-продукта.
  • Создание перечня багов и по результатам тестирования и плана действий.
  • Эффективная коммуникация с командой(аналитики, разработчики, владельцы продуктов).

Требования:

  • Высшее техническое образование.
  • Не менее 3-х лет соответствующего опыта.
  • Опыт работы в проектах по внедрению ИТ-продуктов в качестве тестировщика.
  • Умение автоматизировать процесс тестирования
  • Знание Selenium и аналогичных инструментов для автоматизации тестирования

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 1 года до 3 лет