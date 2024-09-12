Обязанности:

  • Разработка программного обеспечения в соответствии техническому заданию и внутренним требованиям и стандартам.
  • Участие в проведении испытаний программного обеспечения.

Требования:

  • C#;
  • ASP.NET Core;
  • Умение работать с объектами синхронизации и поточной моделью .NET;
  • Работа с базами данных. Знание SQL, EntityFramework, Dapper, PostgreSQL;
  • Создание unit-тестов для своего и чужого кода.
  • Желательно: знание JavaScript, HTML, CSS, React; опыт работы с Linux. Приветствуется опыт работы с протоколами связи типа Modbus, IEC-101, IEC-104, IEC-61850, OPC и т.п.

Условия:

  • Официальное трудоустройство по ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • Полис ДМС со стоматологией и страхование жизни;
  • Индивидуально обсуждаем возможность удаленной работы из дома с посещением офиса при необходимости;
  • Команда профессионалов, интересные проекты и продукты;
  • Возможность профессионального и карьерного роста в крупной инновационной компании.
Санкт-Петербург ,
От 1 года до 3 лет
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