Обязанности:
- Разработка программного обеспечения в соответствии техническому заданию и внутренним требованиям и стандартам.
- Участие в проведении испытаний программного обеспечения.
Требования:
- C#;
- ASP.NET Core;
- Умение работать с объектами синхронизации и поточной моделью .NET;
- Работа с базами данных. Знание SQL, EntityFramework, Dapper, PostgreSQL;
- Создание unit-тестов для своего и чужого кода.
- Желательно: знание JavaScript, HTML, CSS, React; опыт работы с Linux. Приветствуется опыт работы с протоколами связи типа Modbus, IEC-101, IEC-104, IEC-61850, OPC и т.п.
Условия:
- Официальное трудоустройство по ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- Полис ДМС со стоматологией и страхование жизни;
- Индивидуально обсуждаем возможность удаленной работы из дома с посещением офиса при необходимости;
- Команда профессионалов, интересные проекты и продукты;
- Возможность профессионального и карьерного роста в крупной инновационной компании.