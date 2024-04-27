Product owner (владелец продукта) в отделе продуктовой аналитики департамента R&D определяет образ продукта в соответствии с выявленными требованиями и технологическими возможностями, участвует в планировании и в процессе разработки продукта.

Мы разрабатываем и производим интеллектуальные микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики для нужд высокой энергетики - Россети, Газпром, Транснефть, Росатом, и пр.

Обязанности:

Общение с внутренними стейкхолдерами, описание US, REQ, формирование образа продукта

Сбор, формализация и трекинг требований

Участие в планировании, приоритезации, декомпозиции и оценке задач

Сопровождение процессов разработки и тестирования

Отслеживание исполнения задач и планов, выявление и компенсация рисков

Требования:

Опыт работы на аналогичной позиции от 1 года

Высшее техническое образование в области приборостроения, энергетики, автоматизации

Знание основ электротехники, электроники, логики, программирования

Понимание основных принципов работы микропроцессорных аппаратно-программных комплексов

Понимание основных принципов работы прикладного и встраиваемого программного обеспечения

Умение читать конструкторскую документацию, понимание ЕСКД

Понимание процессов разработки - Waterfall, Agile, Scrum

Опыт работы в Scrum, знание основных артефактов и церемоний

Опыт работы с системами трекинга

Умение работать с требованиями

Грамотность, коммуникабельность.

Условия: