О компании Карьера Вакансии Владелец продукта (разработка программно-аппаратных комплексов)

Product owner (владелец продукта) в отделе продуктовой аналитики департамента R&D определяет образ продукта в соответствии с выявленными требованиями и технологическими возможностями, участвует в планировании и в процессе разработки продукта.

Мы разрабатываем и производим интеллектуальные микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики для нужд высокой энергетики - Россети, Газпром, Транснефть, Росатом, и пр.

Обязанности:

  • Общение с внутренними стейкхолдерами, описание US, REQ, формирование образа продукта
  • Сбор, формализация и трекинг требований
  • Участие в планировании, приоритезации, декомпозиции и оценке задач
  • Сопровождение процессов разработки и тестирования
  • Отслеживание исполнения задач и планов, выявление и компенсация рисков

Требования:

  • Опыт работы на аналогичной позиции от 1 года
  • Высшее техническое образование в области приборостроения, энергетики, автоматизации
  • Знание основ электротехники, электроники, логики, программирования
  • Понимание основных принципов работы микропроцессорных аппаратно-программных комплексов
  • Понимание основных принципов работы прикладного и встраиваемого программного обеспечения
  • Умение читать конструкторскую документацию, понимание ЕСКД
  • Понимание процессов разработки - Waterfall, Agile, Scrum
  • Опыт работы в Scrum, знание основных артефактов и церемоний
  • Опыт работы с системами трекинга
  • Умение работать с требованиями
  • Грамотность, коммуникабельность.

Условия:

  • Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
  • Возможность предоставления брони;
  • Гибридный режим работы после испытательного срока;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Санкт-Петербург ,
От 1 года до 3 лет