Product owner (владелец продукта) в отделе продуктовой аналитики департамента R&D определяет образ продукта в соответствии с выявленными требованиями и технологическими возможностями, участвует в планировании и в процессе разработки продукта.
Мы разрабатываем и производим интеллектуальные микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики для нужд высокой энергетики - Россети, Газпром, Транснефть, Росатом, и пр.
Обязанности:
- Общение с внутренними стейкхолдерами, описание US, REQ, формирование образа продукта
- Сбор, формализация и трекинг требований
- Участие в планировании, приоритезации, декомпозиции и оценке задач
- Сопровождение процессов разработки и тестирования
- Отслеживание исполнения задач и планов, выявление и компенсация рисков
Требования:
- Опыт работы на аналогичной позиции от 1 года
- Высшее техническое образование в области приборостроения, энергетики, автоматизации
- Знание основ электротехники, электроники, логики, программирования
- Понимание основных принципов работы микропроцессорных аппаратно-программных комплексов
- Понимание основных принципов работы прикладного и встраиваемого программного обеспечения
- Умение читать конструкторскую документацию, понимание ЕСКД
- Понимание процессов разработки - Waterfall, Agile, Scrum
- Опыт работы в Scrum, знание основных артефактов и церемоний
- Опыт работы с системами трекинга
- Умение работать с требованиями
- Грамотность, коммуникабельность.
Условия:
- Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
- Возможность предоставления брони;
- Гибридный режим работы после испытательного срока;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.