Обязанности:

  • Управлять развитием информационной системы электронной коммерции, корпоративным B2B-порталом и PIM системой.
  • Собирать и анализировать требования клиентов и внутреннего заказчика.
  • Приоритезировать задачи, формировать бэклог на спринтыВзаимодействовать с командой аналитики и разработки в режиме Agile.
  • Находить новые решения, предлагать новые технологии, вовремя видеть оптимизацию процессов.
  • Постоянно развивать свои знания и опыт.

Требования:

  • Хорошие знания процессов e-commerce.
  • Опыт работы с продуктами Agora (B2B-портал, PIM, SRM будет несомненным преимуществом кандидата.
  • Опыт работы владельцем продукта или аналитиком e-commerce решений.
  • Хорошие знания предметной области продаж, управления карточками продуктов.
  • Хорошее понимание потребностей B2B клиента.
  • Опыт поддержки информационных систем в области продаж.

Условия:

  • Декретная ставка на 1,5 года
  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 1 года до 3 лет