Обязанности:
- Управлять развитием информационной системы электронной коммерции, корпоративным B2B-порталом и PIM системой.
- Собирать и анализировать требования клиентов и внутреннего заказчика.
- Приоритезировать задачи, формировать бэклог на спринтыВзаимодействовать с командой аналитики и разработки в режиме Agile.
- Находить новые решения, предлагать новые технологии, вовремя видеть оптимизацию процессов.
- Постоянно развивать свои знания и опыт.
Требования:
- Хорошие знания процессов e-commerce.
- Опыт работы с продуктами Agora (B2B-портал, PIM, SRM будет несомненным преимуществом кандидата.
- Опыт работы владельцем продукта или аналитиком e-commerce решений.
- Хорошие знания предметной области продаж, управления карточками продуктов.
- Хорошее понимание потребностей B2B клиента.
- Опыт поддержки информационных систем в области продаж.
Условия:
- Декретная ставка на 1,5 года
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.