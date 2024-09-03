Обязанности:
Погрузочные и разгрузочные работы, размещение ТМЦ на складе
Требования:
Обязателен опыт водителем электроштабелера от 1 года
Условия:
- Гибкий сменный график;
- Конкурентная заработная плата;
- Трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
- Удобная и качественная спецодежда;
- Подарки для сотрудников и их детей;
- Выгодный зарплатный проект;
- Корпоративный транспорт;
- Корпоративная программа лояльности PrimeZone (скидки и акции более 7000 партнеров);
- Работа на современном складском комплексе А+;
- Забота о своих сотрудниках: все наши сотрудники получают полис ДМС и возможность обслуживания в лучших клиниках города с первого дня работы