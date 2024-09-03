Обязанности:
Погрузочные и разгрузочные работы, размещение ТМЦ на складе


Требования:

Обязателен опыт водителем электроштабелера от 1 года

Условия:

  1. Гибкий сменный график;
  2. Конкурентная заработная плата;
  3. Трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
  4. Удобная и качественная спецодежда;
  5. Подарки для сотрудников и их детей;
  6. Выгодный зарплатный проект;
  7. Корпоративный транспорт;
  8. Корпоративная программа лояльности PrimeZone (скидки и акции более 7000 партнеров);
  9. Работа на современном складском комплексе А+;
  10. Забота о своих сотрудниках: все наши сотрудники получают полис ДМС и возможность обслуживания в лучших клиниках города с первого дня работы
Лобня ,
От 1 года до 3 лет
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