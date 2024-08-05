Обязанности:
- Поиск и закупка материалов по оптимальным ценам. Анализ и мониторинг ценообразования (сводный анализ цен).
- Подбор альтернативных материалов меньшей стоимости по техническим характеристикам.
- Взаимодействие с поставщиками. Мониторинг рынка поставщиков, поиск новых поставщиков с более выгодными условиями.
- Ведение базы всех поставщиков Общества и потенциальных возможных поставщиков.
- Контроль сроков доставки, качества, количества материала
- Заключение договоров на поставку материалов, оборудования
- Проведение анализа «план-факт» по материалам
- Контроль кредиторской и дебиторской задолженности по поставщикам.
- Формирование необходимых отчетов и таблиц
- Планирование закупок
- Претензионная работа с поставщиками
- Прозрачная и эффективная система управления закупками, складскими остатками и резервами
Требования:
- Требуемый опыт работы - от 3 лет
- Договоры поставки
- Управление товарными запасами
- Планирование закупок, запасов
- Проведение переговоров, поиск поставщиков
- Знание программ MS Office, 1С
- Умение работать с большим объемом информации
- Знание методов ценообразования, основ экономического анализа, статистики, в т.ч. методы планирования, прогнозирования, обработки статистических данных
- Выделять приоритеты и корневые причины проблемы, предлагать варианты решений
- Опыт работы с большой ассортиментной матрицей
- Умение читать конструкторскую документацию (как преимущество)
Условия:
- Официальное трудоустройство по ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- Полис ДМС со стоматологией и страхование жизни;
- Команда профессионалов, интересные проекты и продукты;
- Возможность профессионального и карьерного роста в крупной инновационной компании;
- Офис в районе ст.м. Проспект Ветеранов.