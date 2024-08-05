Обязанности:

  • Поиск и закупка материалов по оптимальным ценам. Анализ и мониторинг ценообразования (сводный анализ цен).
  • Подбор альтернативных материалов меньшей стоимости по техническим характеристикам.
  • Взаимодействие с поставщиками. Мониторинг рынка поставщиков, поиск новых поставщиков с более выгодными условиями.
  • Ведение базы всех поставщиков Общества и потенциальных возможных поставщиков.
  • Контроль сроков доставки, качества, количества материала
  • Заключение договоров на поставку материалов, оборудования
  • Проведение анализа «план-факт» по материалам
  • Контроль кредиторской и дебиторской задолженности по поставщикам.
  • Формирование необходимых отчетов и таблиц
  • Планирование закупок
  • Претензионная работа с поставщиками
  • Прозрачная и эффективная система управления закупками, складскими остатками и резервами

Требования:

  • Требуемый опыт работы - от 3 лет
  • Договоры поставки
  • Управление товарными запасами
  • Планирование закупок, запасов
  • Проведение переговоров, поиск поставщиков
  • Знание программ MS Office, 1С
  • Умение работать с большим объемом информации
  • Знание методов ценообразования, основ экономического анализа, статистики, в т.ч. методы планирования, прогнозирования, обработки статистических данных
  • Выделять приоритеты и корневые причины проблемы, предлагать варианты решений
  • Опыт работы с большой ассортиментной матрицей
  • Умение читать конструкторскую документацию (как преимущество)

Условия:

  • Официальное трудоустройство по ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • Полис ДМС со стоматологией и страхование жизни;
  • Команда профессионалов, интересные проекты и продукты;
  • Возможность профессионального и карьерного роста в крупной инновационной компании;
  • Офис в районе ст.м. Проспект Ветеранов.

Санкт-Петербург ,
От 3 до 6 лет
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