Обязанности
- Разработка и внедрение процессов безопасной разработки программно-аппаратных комплексов, в том числе:
- Разработка организационно-технической документации.
- Подбор технических средств и внедрение их в процесс. (средства статического и динамического анализа, сканнеры уязвимостей и т.д.)
- Аудит исполнения процессов безопасной разработки командой R&D.
- Контроль и улучшение процессов безопасной разработки в направлении улучшения характеристик продукции и снижения доп. нагрузки на команду R&D.
- Синтез требований к разрабатываемым продуктам в части ИБ.
- Создание документации в части ИБ на разрабатываемую продукцию(инструкции по обеспечению ИБ, модели угроз, задания по безопасности и т.д.)
- Сертификация и аттестация продукции компании различных органах. Взаимодействие с органами по сертификации и лабораториями.
- Мониторинг баз уязвимостей и информирование команды R&D при обнаружении проблем в используемых компонентов
Требования
- Опыт внедрения мер безопасной разработки.
Знакомство с фреймворками безопасной разработки(ГОСТ Р 56939-2016, Microsoft SDL и т.д.)
- Опыт в сертификации продуктов в части ИБ.
- Опыт разработки и оформления документации на продукты в части ИБ.
- Опыт поиска и анализа уязвимостей в продуктах(поддержка разработчика в плане приоритизации кода, подлежащего анализу, статический и динамический анализ кода, в т.ч. фаззинг).
- Опыт автоматизации данного процесса.
- Знание и умение работать с базами уязвимостей.
- Высшее образование по направлению обеспечения информационной безопасности или профессиональная переподготовка по данному направлению;
- Опыт работы в сфере информационной безопасности не менее 6-ти лет;
- Высокий уровень знаний информационно-телекоммуникационных технологий;
- Знание Российской нормативной базы, регламентирующей сферу информационной безопасности;
- Понимание процессов разработки программного обеспечения: жизненный цикл ПО, модели разработки ПО, контроль версий, тестирование, документирование;
- Лидерские качества, умение организовать работу направления;
- Способность «выходить за рамки» в поиске решений.
Условия:
- Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Наличие ИТ аккредитации;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
- График работы: полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.