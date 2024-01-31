О компании Карьера Вакансии Заместитель Генерального Директора по информационной безопасности

Обязанности

  • Разработка и внедрение процессов безопасной разработки программно-аппаратных комплексов, в том числе:
  • Разработка организационно-технической документации.
  • Подбор технических средств и внедрение их в процесс. (средства статического и динамического анализа, сканнеры уязвимостей и т.д.)
  • Аудит исполнения процессов безопасной разработки командой R&D.
  • Контроль и улучшение процессов безопасной разработки в направлении улучшения характеристик продукции и снижения доп. нагрузки на команду R&D.
  • Синтез требований к разрабатываемым продуктам в части ИБ.
  • Создание документации в части ИБ на разрабатываемую продукцию(инструкции по обеспечению ИБ, модели угроз, задания по безопасности и т.д.)
  • Сертификация и аттестация продукции компании различных органах. Взаимодействие с органами по сертификации и лабораториями.
  • Мониторинг баз уязвимостей и информирование команды R&D при обнаружении проблем в используемых компонентов

 

Требования

  • Опыт внедрения мер безопасной разработки.
    Знакомство с фреймворками безопасной разработки(ГОСТ Р 56939-2016, Microsoft SDL и т.д.)
  • Опыт в сертификации продуктов в части ИБ.
  • Опыт разработки и оформления документации на продукты в части ИБ.
  • Опыт поиска и анализа уязвимостей в продуктах(поддержка разработчика в плане приоритизации кода, подлежащего анализу, статический и динамический анализ кода, в т.ч. фаззинг).
  • Опыт автоматизации данного процесса.
  • Знание и умение работать с базами уязвимостей.
  • Высшее образование по направлению обеспечения информационной безопасности или профессиональная переподготовка по данному направлению;
  • Опыт работы в сфере информационной безопасности не менее 6-ти лет;
  • Высокий уровень знаний информационно-телекоммуникационных технологий;
  • Знание Российской нормативной базы, регламентирующей сферу информационной безопасности;
  • Понимание процессов разработки программного обеспечения: жизненный цикл ПО, модели разработки ПО, контроль версий, тестирование, документирование;
  • Лидерские качества, умение организовать работу направления;
  • Способность «выходить за рамки» в поиске решений.
     

Условия:

  • Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Наличие ИТ аккредитации;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
  • График работы: полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Санкт-Петербург ,
От 3 до 6 лет