О компании Карьера Вакансии Заместитель главного бухгалтера

Обязанности:

  • Ежемесячное закрытие периода в 1С – начисление резервов, ведение ФСБУ 25/02, проведение проводок по главной книге;
  • Формирование и сдача бух. и налог. отчетности, статистической отчетности, прочей отчетности;
  • Контроль за уплатой налогов;
  • Подготовка отчетов по бухгалтерскому и налоговому учету по запросам;
  • Контроль за операциями ВЭД;
  • Контроль за работой бухгалтерии;
  • Взаимодействие с контролирующими органами, аудиторской компанией, сотрудниками компании.

Требования:

  • Высшее экономическое образование;
  • От 2 лет в аналогичной должности, от 5 лет в бухгалтерии;
  • Знание бухгалтерского и налогового учета;
  • Знание ПБУ 18/02, 25/02;
  • Знание 1С и Excel;
  • Коммуникабельность, умение работать в команде и самостоятельно, навыки работы с командой.

Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
     
Санкт-Петербург ,
От 3 до 6 лет