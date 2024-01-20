Обязанности:
- Ежемесячное закрытие периода в 1С – начисление резервов, ведение ФСБУ 25/02, проведение проводок по главной книге;
- Формирование и сдача бух. и налог. отчетности, статистической отчетности, прочей отчетности;
- Контроль за уплатой налогов;
- Подготовка отчетов по бухгалтерскому и налоговому учету по запросам;
- Контроль за операциями ВЭД;
- Контроль за работой бухгалтерии;
- Взаимодействие с контролирующими органами, аудиторской компанией, сотрудниками компании.
Требования:
- Высшее экономическое образование;
- От 2 лет в аналогичной должности, от 5 лет в бухгалтерии;
- Знание бухгалтерского и налогового учета;
- Знание ПБУ 18/02, 25/02;
- Знание 1С и Excel;
- Коммуникабельность, умение работать в команде и самостоятельно, навыки работы с командой.
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.