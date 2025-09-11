АО «Апатит» (ПАО «ФосАгро»)

ИТ-Инфраструктура ЦОД

Масштабные изменения в ИТ-инфраструктуре ЦОД в рамках программы импортозамещения в Кировском филиале АО «Апатит»

  • Риски для бесперебойной работы ЦОД по системам промышленного кондиционирования были сведены к минимуму благодаря замене устаревшего оборудования на современное оборудование Systeme Electric
  • Изменения затрагивали доступность ключевых автоматизированных бизнес-процессов и сервисов

Наша продукция в проекте

  • импортозамещение ПО системы мониторинга Schneider Electric 
  • быстро разворачиваемая, масштабируемая система мониторинга для сбора параметров и аварийных сигналов от инженерной инфраструктуры одного объекта и/или распределенной сети объектов
Подробнее

Cистемы внутрирядного прецизионного кондиционирования, предназначенные для поддержания заданных температуры и влажности воздуха в помещении ЦОД

Подробнее
