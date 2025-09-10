Иркутский завод полимеров
Комплексное решение
Иркутский завод полимеров – первый в Восточной Сибири завод по выпуску полимеров из этана, который будет обеспечен собственным сырьем.
Проект реализует Иркутская нефтяная компания.
Более 1600 новых рабочих мест.
Наша продукция в проекте
Более 100 ячеек КРУ с воздушной изоляцией (производство СЭЗЭМ), оснащенных терминалами БМРЗ-150 (производство НТЦ «Механотроника»)
Более 20 систем термомониторинга, интегрированные с оборудованием низкого и среднего напряжения Systeme Electric
НКУ для распределения электроэнергии, обеспечивающее высокий уровень безопасности на крупных объектах промышленности